Житель Новосибирской области умер от клещевого энцефалита

Мужчина погиб от клещевого энцефалита в Новосибирской области, сообщает портал runews24.

Сибиряк заблаговременно не сделал прививку от энцефалита, что в конечном итоге привело к трагедии, когда его укусил клещ.

Представитель регионального Минздрава уточняет, что это первый случай летального исхода от заболевания в 2019 году.

"С начала сезона проведено 823 исследования клещей на вирус клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Вирус клещевого энцефалита обнаружен у 5 экземпляров (процент зараженности 0,6), вирус клещевого боррелиоза обнаружен у 21 экземпляра (процент зараженности 2,6)", – приводит статистику Роспотребнадзор региона.

За июль клещевым энцефалитом заразились 40 человек, уточнили в ведомстве.