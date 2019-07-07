Грузинские чиновники выражают обеспокоенность по поводу риска введения Россией торгового эмбарго.

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, призвал Москву к прагматичному ведению дел.

"Мы смогли установить интенсивные культурные и экономические связи и надеемся, что не получим торгового эмбарго со стороны России, – цитирует Давиташвили РИА "Новости". – Мы сможем продолжить торговые отношения, в том числе в сфере вина".

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции из Грузии.

Как пояснили в ведомстве, с 2014 года по 2018 год в 2,9 раза увеличилось количество выявленной алкогольной продукции грузинского производства, не соответствующей обязательным требованиям.

В прошлом году было забраковано 203 тысячи литров алкоголя из Грузии. Все партии этой продукции не допущены к ввозу на территорию России.

Напомним, в связи с антироссийскими акциями в Тбилиси Путин принял решение запретить полеты российских туристов в Грузию. Грузинская оппозиция назвала такой шаг "наказанием для грузин".