МЭР: россияне будут вдвое больше путешествовать к 2035 году

Новая стратегия развития туризма на ближайшие 15 лет предусматривает, что к 2035 году россияне будут вдвое больше путешествовать, сообщает РБК.

Вклад туризма в экономику страны к этому времени должен составить 16,3 трлн рублей (6% ожидаемого ВВП). В 2017 году он достиг лишь 3,2 трлн рублей (3,8% от ВВП).

Для достижения целевых показателей предусматривается комплекс мер, который призван сделать туристические услуги более доступными для населения страны.

В их числе минимизация падения спроса в межсезонье за счет скидок и различных развлекательных мероприятий.

Предлагается субсидировать и чартерные перевозки на приоритетных направлениях и туры для отдельных категорий граждан.

Работодателям, которые компенсируют часть затрат на отдых своим сотрудникам, планируется предоставлять некоторые льготы.

Авторы предлагают в целях экономии бюджета не тратиться на все регионы, а для финансирования выбрать только те, где развитие туризма наиболее перспективно, создавая там конкурентоспособный продукт, который устроит как россиян, так и иностранцев.