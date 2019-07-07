Сибиряки выбрали логотип ФК "Новосибирск"

ФК "Новосибирск", созданный на замену вылетевшей из ФНЛ "Сибири", закрыл голосование на логотип клуба.

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" отдали предпочтение варианту № 5. За него проголосовали 37,3% опрошенных. Второй вариант набрал только 21% голосов.

"Логотип № 5 имеет сходство с эмблемой хоккейной "Сибири". По мнению автора, ведущие спортивные команды города должны быть узнаваемы и едины в стиле", – гласит описание победителя опроса.

Команда начнет играть в зоне "Восток" профессиональной футбольной лиги. Она заменила ликвидированную "Сибирь".

Планируется, что клуб быстро пройдет лицензирование и начнет играть с сезона 2019/2020. Задача ставится максимальная – победить и добиться путевки в ФНЛ.

В качестве главной причины создания ФК "Новосибирск" называется "неэффективное управление действующего руководства ФК "Сибирь", допустившего вылет команды из второго по силе российского дивизиона впервые за 14 лет.

Усиливать собираются такие направления, как работа с болельщиками, повышение посещаемости, коммерческая деятельность клуба, развитие детско-юношеского футбола и селекционная работа.