В Алтайском крае 11 июля начнется прием заявлений на получение разрешений, чтобы охотиться на бурого медведя.

Их можно подать в Минприроды, а также в его районных отделениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сезон охоты на бурого медведя стартует 1 августа в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского, Красногорского и Курьинского районов. Он продлится до 30 ноября.

Для того, чтобы получить разрешение на отстрел, необходимо обратиться в будние дни с 8:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 13:48) в по адресу: Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105 либо к районным специалистам Минприроды.

Можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Электронное заявление на получение разрешения рассматривается в течение 5 рабочих дней.