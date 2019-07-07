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Властям предложили снизить цены на бензин, распечатав Росрезерв

, ИА "Амител"
Президент Российского топливного союза направил письмо в ФАС, в которых перечислил меры по стабилизации цен
Фото: vladtime.ru

Фото: vladtime.ru

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша составил список из шести мер, направленных на снижение розничных цен на бензин и дизтопливо на Дальнем Востоке, сообщает РБК. Свое предложение он направил замруководителя ФАС Анатолию Голомолзину.

Ранее в СМИ появилась информация, что после истечения срока соглашения о заморозке цен на нефтепродукты (действовало до 1 июля), в Дальневосточном федеральном округе крупнооптовые цены резко подскочили.

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, дошло до того, что крупнооптовые цены на дизтовливо стали выше на 7,3 тысячи рублей за тонну, чем розничные, а на бензин – на 2,5 тысячи рублей.

Одной из главных мер по стабилизации ситуации, по оценке Аркуша, должна стать распечатка Росрезерва с целью сбыта топлива на закрытых торгах.

Эксперты утверждают, что ничего сверхординарного в этой процедуре нет. Топливо из Росрезерва сбывается каждые пять лет, чтобы до истечения его срока годности приобрести новое.

Таким образом, никакой угрозы эта процедура нацбезопасности не несет, так как реализованные запасы тут же восполняются.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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