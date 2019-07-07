Продажи подержанных люксовых автомобилей (сегмента Luxury) в России увеличились. Об этом сообщает "Автостат".

Так, с января по май 2019 года количество повторно проданных машин составило 739 единиц, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидерами по продажам в сегменте стал британский автомобиль Bentley и немецкий Mercedes-Benz Maybach S-Class. На них пришлось свыше двух третей продаж.

Общее количество купленных легковых авто производителя из Великобритании достигло 267 штук, в то время как ее основного конкурента приобрели 255 человек.

В шестерку самых популярных в сегменте также вошли Maserati (95 шт.), Rolls-Royce (62 шт.), Lamborghini и Ferrari (по 27 шт.). Также зафиксированы единичные случаи смены владельца автомобилей Aston Martin (6 шт.).