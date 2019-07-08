Массовые отключения горячей воды пройдут в Индустриальном, Ленинском и Октябрьском районах Барнаула с 9 июля, сообщили amic.ru в пресс-службе Сибирской Генерирующей Компании (СГК).

Ограничения связаны с проведением работ по замене 1,3 км магистральных теплосетей. Их износ превысил 50%, что сказалось на росте количества коммунальных аварий в 2018 году до 1213 случаев (на 7,2% выше, чем годом ранее).

"При технической возможности потребителей переключают на временные обводные тепловые сети — тем самым уменьшают количество отключенных домов в 10-15 раз, — уточнили в СГК. — Но обойтись абсолютно без отключений горячей воды для горожан – нельзя".

В общей сложности ограничение горячего водоснабжения коснется свыше 200 многоквартирных домов:

- с 9 по 10 июля под отключение попадут 64 многоквартирных дома, детсад, школа и частный сектор в Индустриальном и Ленинском районах;

- с 9 по 22 июля – 26 многоэтажек и две школы на Павловском тракте и улице Малахова;

- с 11 по 15 июля – 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ, 20 многоэтажек и 3 детсада в границах улиц Советская, Сизова и проспектов Калинина и Комсомольский, а также дом №55 на улице Горно-Алтайской;

- с 11 по 16 июля – 55 многоквартирных домов в Октябрьском районе.

Уточнить точное расположение домов, где временно не будет горячей воды, можно на карте: