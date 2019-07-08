До +30°C и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 июля

По информации регионального Гидрометцентра, в понедельник, 8 июля, в Алтайском крае прогнозируется пасмурная погода.

В отдельных районах пройдут дожди и грозы. Также усилится ветер – временами его порывы будут достигать до 15 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +25°C до +30°C.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +26°C до +28°C. Без осадков. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 9 м/с.