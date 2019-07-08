В Барнауле 7 июля перевернулись две бочки с квасом, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
ЧП случилось в районе пересечения Павловского тракта и улицы Бабуркина. На видеозаписи с места происшествия видно, как в процессе движения одна из цистерн резко вильнула, протаранив вторую.
В результате по асфальту потекли "квасные реки" из опрокинутых емкостей на колесах. Лишь одной из тех бочек, которые транспортировала грузовая "Газель", удалось уцелеть.
"Водила купил кваску на все лето", – предрек один из комментаторов.
Комментарии
улицы Бабурина - это где такая? Проверяйте текст перед публикацией!!!
8.07.2019 08:44
- гость -
интеллигентность - это когда не замечаешь чужих недостатков.
1800л, по сколько там квас? рублей по 20? плюс бочки помял, скорей всего. т.е. тысяч на 40 накатал.
не мудрено перевернуть- они гонки вон какие устраивают
8.07.2019 08:46
- гость -
а если не указывать на ошибки компетентных лиц они вообще бардак устоят
Возможно бочка была неполная. Жидкости надо перевозить желательно с полной тарой, чтобы не плескалась и дисбаланса не было. Купит всё-равно квас не водитель, а тот, кто уже его купил. Если он сам, конечно, не хозяин кваса.
неудивительно, учитывая, как они ездят с бочками
(хотя видео посмотрел, не думаю, что водитель тут виноват). но всегда удивлялся, что цепляют сразу несколько бочек
Квасное ДТП.
Это вот хорошо, что без жертв. А если бы эта бочка в другое авто угодила?
Хм...а вообще разве не нарушение - перевозка нескольких прицепов? Вроде даже два нельзя, а тут аж три?
Не виноват водила. Ехал прямо и спокойно. Наверное, рессора у дочки лопнула или подшипник заклинило. Сохраните это видео, выручите человека.
(Сам газельщиков и таксистов не люблю)
Кстати, посмотрел на фото, прицепы какие то самодельные, разве на каждом прицепе не должно быть госномера? Они же вроде должны повергаться обязательной регистрации в ГИБДД? А эти вообще на самоделки какие то похожи. Катаются по городу вот такие самоделкины - а гаишники только вот перед пеш.переходами дежурят да детей на речках ловят.