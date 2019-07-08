В Барнауле 7 июля перевернулись две бочки с квасом, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

ЧП случилось в районе пересечения Павловского тракта и улицы Бабуркина. На видеозаписи с места происшествия видно, как в процессе движения одна из цистерн резко вильнула, протаранив вторую.

В результате по асфальту потекли "квасные реки" из опрокинутых емкостей на колесах. Лишь одной из тех бочек, которые транспортировала грузовая "Газель", удалось уцелеть.

"Водила купил кваску на все лето", – предрек один из комментаторов.