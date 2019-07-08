Новосибирский банк оштрафовали за звонок без разрешения

Новосибирское управление ФАС России оштрафовало на 100 тысяч рублей один из банков за звонок местному жителю без его согласия, сообщает информагентство RuNews24.

Нарекания со стороны сибиряка вызвал тот факт, что на его номер мобильного телефона поступил звонок от финансовой организации, которая стала предлагать услуги, хотя он не передавал ей свои персональные данные.

В ходе разбирательства выяснилось, что контактный номер горожанина без спроса передал его знакомый, который решил поучаствовать в акции "Приведи друга".

В региональном УФАС рассудили, что сам факт телефонного звонка без согласия клиента – это незаконное распространение рекламы, в связи с чем и назначили штраф.