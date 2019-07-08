Новосибирский банк оштрафовали за звонок без разрешения

Новосибирское управление ФАС России оштрафовало на 100 тысяч рублей один из банков за звонок местному жителю без его согласия, сообщает информагентство RuNews24.
Нарекания со стороны сибиряка вызвал тот факт, что на его номер мобильного телефона поступил звонок от финансовой организации, которая стала предлагать услуги, хотя он не передавал ей свои персональные данные.
В ходе разбирательства выяснилось, что контактный номер горожанина без спроса передал его знакомый, который решил поучаствовать в акции "Приведи друга".
В региональном УФАС рассудили, что сам факт телефонного звонка без согласия клиента – это незаконное распространение рекламы, в связи с чем и назначили штраф.
Комментарии
контактный номер горожанина без спроса передал его знакомый, который решил поучаствовать в акции "Приведи друга"
Так банк может теперь взыскать с знакомого в порядке регресса. Банк откуда знает, с согласия или без согласия, они и позвонили узнать
А то может друзья договорились банк обуть, ты дай мой номер, а я потом заявлю, что без согласия
ФАС России оштрафовало на 100 тысяч рублей один из банков
Создан прецедент, сейчас начнут в банки звонить и говорить, вы мне звонили без согласия, заявлять мне в ФАС или вы сами компенсируете моральный ущерб в 10 тысяч рублей? Это в 10 раз дешевле
Всегдя этим звонящим дятлам отвечаю, что разговор записывается, в случае продолжения буду расценивать диалог как рекламную информацию на которую я не давал согасия, ичто действия противоречат закону и ущимляют мои права - как правило либо бросают трубку либо пытаются убедить, что это не реклама а просто ИНФОРМИРОВАНИЕ меня об акции. Жалко времени на этих уродов тратить, а то по факту можно было уже тоже много насудить.
давно пора, задостали своими звонками. При этом усердные звонильщики слово "нет" не понимают