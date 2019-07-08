Японские ученые рассказали о пользе мороженого

Японские ученые из университета Керин доказали, что употребление мороженого повышает внимание и концентрацию человека. Они выдвинули гипотезу, что этот десерт может стимулировать работу мозга.

Как сообщает издание "Политэксперт", специалисты набрали группу из 40 добровольцев. Первую половину участников эксперимента на завтрак кормили обычными продуктами, а вторую – мороженым.

После этого ученые проверяли показатели мозговой активности. В результате исследователи выяснили, что у добровольцев, съевших на завтрак мороженое, внимание и концентрация выше, нежели у тех, кто питался как обычно.

В дальнейшем эксперты собираются определить, какие именно составляющие мороженого влияют на умственную активность.