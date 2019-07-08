Продажи автомобилей Aurus составят в 2019 году не более 5-6 штук

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" (торговая марка Aurus) составят в этом году не более 5-6 штук из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента, сообщает РИА "Новости".
"Максимум пять, может, шесть машин будет продано коммерческим клиентам. Это наши политики, но не из правительства. Сегодня очень интенсивно пополняется парк основного заказчика, и у нас основная нагрузка как раз приходится на второе полугодие. C августа пойдут массовые отгрузки", – сказал Мантуров.
Министр подчеркнул, что на самом деле на машину большой спрос у иностранных заказчиков: "У нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко, он спрашивал, когда можно купить машину. С Ближнего Востока очень много заказчиков".
Также Мантуров уточнил, что преимущество автомобиля в том, что в конструкцию серийной версии изначально заложено решение по бронированию. Таким образом, броня не съедает внутреннее пространство, и автомобиль не будет значительно уменьшен в объемах.
В конце апреля сообщалось, что розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не ранее 2020 года, хотя прежде предполагалось, что гражданские версии машин поступят к дилерам уже в 2019 году. Таким образом, в текущем году автомобили будут поставляться только чиновникам. Дилеры рассказали, что самые дешевые модели обойдутся покупателям примерно в 10-12 млн рублей.
Комментарии
Автомобиль, на 80% состоящий из зарубежных комплектующих, включая силовую установку. Автомобиль, в создании которого участвовали зарубежные специалисты и компании. Автомобиль, детали которого создавались на импортных станках. Автомобиль, на создание которого потрачено 20 миллиардов рублей (хотя правды никто не знает). Автомобиль –модель Ролс Ройса, наложенная на ЗИС.
Недешевая гнидовозка получилась.
Ты это... если в чё заходи! Это фольцваген, там зиса нет в помине
"Недешевая гнидовозка получилась."
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А они для себя любимых наших денег не считают.