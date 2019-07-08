Продажи автомобилей Aurus составят в 2019 году не более 5-6 штук

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" (торговая марка Aurus) составят в этом году не более 5-6 штук из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента, сообщает РИА "Новости".

"Максимум пять, может, шесть машин будет продано коммерческим клиентам. Это наши политики, но не из правительства. Сегодня очень интенсивно пополняется парк основного заказчика, и у нас основная нагрузка как раз приходится на второе полугодие. C августа пойдут массовые отгрузки", – сказал Мантуров.

Министр подчеркнул, что на самом деле на машину большой спрос у иностранных заказчиков: "У нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко, он спрашивал, когда можно купить машину. С Ближнего Востока очень много заказчиков".

Также Мантуров уточнил, что преимущество автомобиля в том, что в конструкцию серийной версии изначально заложено решение по бронированию. Таким образом, броня не съедает внутреннее пространство, и автомобиль не будет значительно уменьшен в объемах.

В конце апреля сообщалось, что розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не ранее 2020 года, хотя прежде предполагалось, что гражданские версии машин поступят к дилерам уже в 2019 году. Таким образом, в текущем году автомобили будут поставляться только чиновникам. Дилеры рассказали, что самые дешевые модели обойдутся покупателям примерно в 10-12 млн рублей.