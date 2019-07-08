Медики рассказали россиянам о пользе грибов

Без вреда для здоровья можно употреблять около 150 граммов грибов каждый день, получая массу витаминов и полезных веществ, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врача-диетолога клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидата медицинских наук Елену Ливанцову.

Грибы являются источником белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, укрепляют костную ткань, оказывают антиоксидантное действие на организм, а также благотворно воздействуют на кроветворение.

"Разовая порция составляет 120-150 граммов. Если нет заболеваний, которые ограничивают употребление грибов, то их можно есть каждый день без вреда для здоровья", – рассказала Ливанцова.

Она отметила, что в грибах минимальное содержание жира и нет холестерина, так как продукт растительного происхождения. Поэтому их можно употреблять людям, страдающим ожирением. Кроме того, грибы могут принести пользу людям с сахарным диабетом, потому что углеводы представлены пищевыми волокнами, что способствует снижению уровня глюкозы в крови, добавила врач.

Также грибы обладают противоопухолевым эффектом, который связан с наличием селена и витамина С, являющихся антиоксидантами. "Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", – пояснила Ливанцова.

Президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут. "Ни в коем случае нельзя употреблять грибы, которые собраны на участках, прилегающих к автотрассам", – предупредил он.

Противопоказаниями для употребления грибов, как пояснили эксперты, будут в первую очередь заболевания желудочно-кишечного тракта в фазе обострения – гастриты, язвенная болезнь, колиты, панкреатит, а также почечная и печеночная недостаточность.

Также грибы не следует употреблять в сыром виде. "С точки зрения здорового питания, оптимальный вариант – жарить их без масла. Считается, что полезные свойства максимально сохраняются при готовке на гриле, потому что это более кратковременный процесс, в отличие от варки", – уточнила Ливанцова.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз намерен взять под контроль сбор населением дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений. Якобы дикорастущие пищевые ресурсы пользуются высоким спросом за рубежом, а сбор для собственных нужд сдерживает рост этой сферы, обладающей значительным потенциалом.

Позже в ведомстве подчеркнули, что не собираются накладывать никаких ограничений на грибников и ягодников. По словам представителя министерства, речь идет не о тотальной слежке за сбором, а о налаживании и наращивании экспорта продукции.