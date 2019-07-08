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Способы повысить успеваемость детей в школе рассказали ученые

, ИА "Амител"
Оказалось, что раннее приобретение языковых навыков улучшает и математические способности ребенка
Совместное чтение книг очень сильно влияет на любые типы успеваемости детей в школе / Фото: brodv.ru

Совместное чтение книг очень сильно влияет на любые типы успеваемости детей в школе / Фото: brodv.ru

Дети, чьи родители читают им книги в самом раннем детстве, намного более успешно учатся в средней школе, чем остальные их сверстники, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал School Effectiveness and School Improvement.

"Результаты наших наблюдений в очередной раз говорят о том, насколько важно знакомить детей с книгами не только для того, чтобы они быстрее научились читать и говорить. Мы показали, что раннее приобретение языковых навыков улучшает и математические способности ребенка", — заявила Симона Лерль из университета Бамберга (Германия).

Лерль и ее коллеги наблюдали за жизнью 200 юных жителей Германии на протяжении почти десяти лет. Ученые провели серию тестов среди дошколят в возрасте 3-5 лет, оценивая то, насколько хорошо те умели говорить, а также справляться с различными простейшими логическими и математическими задачами. Помимо этого, ученые попросили их родителей рассказать о том, как они занимаются с детьми.

Когда всем детям исполнилось по 12-13 лет, ученые провели повторные тесты и подвели итоги эксперимента, сравнив накопившуюся статистику. Оказалось, что совместное чтение книг очень сильно влияло не только на то, как хорошо дети читали и писали, но и на любые типы их успеваемости в школе.

К примеру, дети, которым родители читали книги и часто пытались решить вместе с ними простейшие арифметические задачи, заметно лучше проявляли себя при изучении математики, чем их сверстники. Причем эффект от этого раннего обучения сохранялся на протяжении всего эксперимента.

Отмечается, что сила действия книг была примерно одинаковой вне зависимости от уровня достатка, социального положения, пола ребенка, типа семьи и других побочных факторов, способных исказить результаты наблюдений.

"Социальные службы должны побуждать и родителей, и нянь активнее заниматься обучением детей, вместе читать с ними книги и вступать с ними в сложные дискуссии, обсуждая прочитанное, а также включать в эти беседы различные математические задачи. Все это поможет детям быстрее научиться читать и считать и заложит фундамент для их успеха в дальнейшей жизни", — подчеркнула Лерль.

В последние годы ученые активно пытаются понять, являются ли многие способности человека, в том числе музыкальные таланты, склонность к математике и науке, писательский талант и прочие отличительные черты наследуемыми с генетической точки зрения.

Ранее сообщалось, что путешествия значительно повышают желание и способность к саморазвитию ребенка. Дети, которые посещают много разных городов, более любознательны, самостоятельны и открыты знаниям, чем школьники-домоседы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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