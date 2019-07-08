Продать квартиру без уплаты налога можно будет на два года быстрее

Предельный срок владения единственным жильем, доход от продажи которого не облагаются налогом, может быть сокращен с пяти до трех лет, пишет "Парламентская газета".

"В целях реализации поручения президента Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № Пр-277 предусматривается сокращение с пяти до трех лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения, в случае, если <...> является единственным жилым помещением, находящимся в собственности налогоплательщика", — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Помимо этого, законопроект предлагает уточнить условия предоставления имущественных налоговых вычетов при приобретении жилья в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на погашение процентов по кредитам. Причем кредиты не только от банков, но и от организаций.

Предлагаемая норма может быть задействована, если займы были выданы в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным займам, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Правительственный законопроект Госдума намерена рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Ранее сообщалось, что Минфин разрабатывает законопроект, который позволит вернуться к трехлетнему минимальному сроку, освобождающему граждан от уплаты подоходного налога при продаже единственного жилья. Таким образом власть пытается решить проблему, когда, к примеру, семья купила квартиру, а после родился ребенок и супруги решили приобрести квартиру побольше.