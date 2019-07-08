Регистрацию брака назвали обязательной 77% россиян

77% жителей России считают регистрацию брака обязательной, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

"Большинство россиян придерживаются мнения о необходимости создания семьи и регистрации отношений (77%). Особенно актуальна данная точка зрения среди людей в возрасте старше 60 лет (84%)", – отметили социологи.

11% опрошенных не считают регистрацию брака обязательным условием. Среди них – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (17%) и от 25 до 34 лет (18%).

Авторы исследования уточняют, что, по данным опроса, для женщин оптимальный возраст вступления в брак составляет в среднем 24 года, для мужчин – 27 лет.

Ранее Росстат назвал самый "популярный" возраст россиян для вступления в брак. Чаще всего граждане женятся в возрасте от 25 до 34 лет.

За первые четыре месяца этого года в России было расторгнуто 184,2 тыс. браков. Это на 53,6 тыс. меньше, чем за такой же период 2018 года. Всего в 2018 году было зарегистрировано 893 тыс. браков.