Переход России на юлианский календарь рассмотрят в Госдуме

Предложение вернуть в России летоисчисление по юлианскому календарю Госдума рассмотрит на ближайших пленарных заседаниях, пишет "Парламентская газета".

"Принятие федерального закона позволит восстановить и сохранить прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени, духовные и культурные традиции народов России", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточняют авторы предложения, григорианское летоисчисление несовершенно, так как не учитывает замедление вращения Земли.

С такой инициативой еще в 2016 году выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Выступая на пленарном заседании, он заявил, что "нельзя шутить с природой".

"Весь мир отмечает Рождество 25 декабря, а у нас Христос родился 7 января. Мы все сместили. Понимаю, менять министра, проводить экономические реформы, но зачем менять календарь?" – возмутился тогда Жириновский, отметив, что необходимо жить так, как весь мир.

В июне 2017 года законопроект о переходе с григорианского календаря на юлианский был внесен на рассмотрение Госдумы. Авторы отметили, что этот календарь был принят в России до 1918 года, а переход на григорианское летоисчисление был осуществлен в соответствии с решением Совнаркома РСФСР. При этом православные церкви до сих пор придерживаются юлианского календаря.

Также в 2017 году депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором они предлагают утвердить в качестве государственного гимна РФ имперский "Боже, Царя храни!". Этот гимн был утвержден указом Николая I в 1834 году и применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Рождество Христово празднуют 25 декабря не только католики, но и православные ряда стран мира (лютеране и другие протестантские конфессии). Русская православная церковь и ряд других церквей празднуют рождество 7 января. Дело в том, что католики и православные, отмечая Рождество, пользуются разными календарями летоисчисления. Католики — григорианским, православные — юлианским.

Все началось с того, что католическая церковь провела реформу с восстановлением даты весеннего равноденствия — 21 марта. Автор проекта был итальянский врач, математик и астроном Алогий Лилио, но введенный календарь назван григорианским, по имени осуществившего эту реформу — римского папы Григория XIII.

Римский папа выбросил из года 10 дней (с 4 по 14 октября), а также ввел правило, по которому в будущем из каждых 400 лет из календаря календаря для выравнивания с астрономическим временем будут выбрасываться 3 дня.

Юлианский календарь ввел в употребление Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. Разрабатывали его якобы египетские астрономы (александрийские астрономы во главе с Созигеном). Окончательный вариант он принял в 8 году нашей эры. Русская православная церковь продолжает пользоваться "старым стилем", то есть юлианским календарем.