Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Республике Алтай

В Республике Алтай в минувшую пятницу, 5 июля, завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Госсобрания, пишут "Новости Горного Алтая".

Своих кандидатов выдвинули в общей сложности 15 политических партий, регистрация завершится до 31 июля. В среднем конкурс на один мандат по мажоритарным округам составляет 7,87.

Партийные списки выдвинули КПРФ (во главе списка Виктор Ромашкин), ЛДПР (Владимир Жириновский), "Патриоты России" (Геннадий Сумин), Коммунистическая партия "Коммунисты России" (Максим Сурайкин, Сергей Матасов, Динара Аитбаева), Коммунистическая партия социальной справедливости (Андрей Богданов, Михаил Каратунов, Алена Каташева), Партия народной свободы (Сергей Михайлов, Мерген Теркин, Павел Смирнов), Партия Роста (Вячеслав Кыдатов, Владлен Тайтов), "Единая Россия" (Татьяна Гигель, Айдар Мызин, Сергей Тимошенский), "Родина" (Олег Добрынин, Юлия Тадыева, Юрий Яргаков), Партия возрождения России (Александр Манзыров, Валерий Курочкин), "Яблоко" (Нина Думнова), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Владимир Багров, Альберт Толкочеков), "Справедливая Россия" (Александр Груздев).

По 30 мажоритарным округам выдвинуто 236 кандидатов. Есть кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", КПСС, "Парнаса", Партии Роста, "Зеленых", "Единой России", партии "За справедливость!", "Родины", Партии возрождения России, Российской партии за социальную справедливость, "Справедливой России". 73 кандидата – самовыдвиженцы.

Больше всего кандидатов выдвинуто в округе № 9 в Кош-Агачском районе – 12 человек, меньше всего кандидатов в округе № 14 в Майминском районе – 4.

Среди кандидатов насчитали 14 человек с судимостями. Больше всего судимых кандидатов в округе № 9 (Калибек Бугулбаев, Урмат Князев, Роман Тадыров и Алексей Шонхоров). Судимых кандидатов выдвинули "Родина" (Илья Категов), Партия Дела (Алексей Шонхоров), Партия возрождения России (Павел Зяблицкий) и ЛДПР (Юрий Самташев и Михаил Сидорчук).

Ранее сообщалось, что бывший мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, в отношении которого идет суд по превышению должностных полномочий, пойдет на выборы депутатов парламента, чтобы "строить цивилизованный город и республику, решать многочисленные проблемы, поднимать экономику, улучшать жизнь людей".

Досрочные выборы главы региона состоятся в воскресенье, 8 сентября. Также в этот день будет избираться республиканский парламент – Эл Курултай. Врио главы республики Олег Хорохордин первым подал документы на выборы главы региона.