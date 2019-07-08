В Алтайском крае работает пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщается на официальном сайте региона.

Пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области открыт в Алтайском краевом отделении Российского детского фонда.

Оказавшиеся в зоне стихийного бедствия люди нуждаются в одежде, обуви, детских вещах, предметах личной гигиены, бытовой химии, постельных принадлежностях (белье, подушки, одеяла). Желательно, чтобы вещи были новыми, а бывшие в употреблении — чистыми и в хорошем состоянии.

Гуманитарную помощь принимают по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 120, с 10:00 до 17:00, без перерыва на обед (суббота, воскресенье — выходной).

Также краевым отделением Российского детского фонда открыт счет для перечисления средств пострадавшим от паводка в Иркутской области.

Благотворительные пожертвования можно сделать по следующим реквизитам:

ИНН 2225018635

КПП 222501001

р/с 40703810002140010252

к/с 30101810200000000604

БИК 040173604 Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк город Барнаул с обязательным указанием назначения "Иркутск2019"

В отделении детского фона призывают оказать посильную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил подготовить детские лагеря к приему детей из Иркутской области, где в связи с паводком под затопление попали многие населенные пункты. Летние лагеря уже готовы разместить 360 детей.