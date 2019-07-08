Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Помимо перевода на новую должность Путин также присвоил ему воинское звание генерал-лейтенанта. Указ датирован 8 июля и вступает в силу со дня подписания.

Отставку Евкурова с поста главы Ингушетии Путин принял 26 июня. Временно исполняющим обязанности руководителя республики стал Махмуд-Али Калиматов, до этого руководивший управлением Росприроднадзора по Самарской области.

Ранее СМИ сообщили, что на посту замминистра обороны Евкуров займется боевой подготовкой вооруженных сил.

Евкуров, объясняя причины отставки, заявил, что "все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены".

Он подчеркнул, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Однако, как объяснил Евкуров, к каждому приходит необходимость выбирать между своими интересами и республики.