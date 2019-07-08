Хорохордин и Меняйло обсудили точки роста экономики Республики Алтай

Развитие туризма, внутрирегиональных перевозок и реконструкция дорог перечислены в числе приоритетных задач, которые в дальнейшем приведут к росту экономики Республики Алтай.
К таким выводам пришли полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло и врио главы региона Олег Хорохордин во время рабочей встречи, которая состоялась в воскресенье, 7 июля.
Меняйло выслушал отчет о том, как в регионе реализуются национальные проекты, указы и поручения Владимира Путина.
Одной из главных точек роста экономики Хорохордин назвал туристическая отрасль, которая продолжает свое развитие, наращивая количество гостей Горного Алтая. В 2018 году в республике отдохнули 2,1 млн человек.
Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо повышать качество образования, привлекая молодежь к научной деятельности и создании инновационных предприятий. Это будет способствовать уменьшению безработицы за счет создания новых рабочих мест.
Комментарии
Приятно, когда такие серьезные и высокопоставленные люди приезжают к нам в РА. Сразу начинает чувствоваться уверенность в завтрашнем дне.
Действительно необходимо повышать качество образования, привлекая молодежь к научной деятельности и создании инновационных предприятий. Только вряд ли всякие Ромашкины таким будут заниматься.. так что надо делать выводы за кого голосовать.
Скоро заживем)Хорошо,что мы попадаем в нац. проекты.Спасибо мэру,что финансирует Республику.Многое сделают в это мгоду