Хорохордин и Меняйло обсудили точки роста экономики Республики Алтай

Развитие туризма, внутрирегиональных перевозок и реконструкция дорог перечислены в числе приоритетных задач, которые в дальнейшем приведут к росту экономики Республики Алтай.

К таким выводам пришли полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло и врио главы региона Олег Хорохордин во время рабочей встречи, которая состоялась в воскресенье, 7 июля.

Меняйло выслушал отчет о том, как в регионе реализуются национальные проекты, указы и поручения Владимира Путина.

Одной из главных точек роста экономики Хорохордин назвал туристическая отрасль, которая продолжает свое развитие, наращивая количество гостей Горного Алтая. В 2018 году в республике отдохнули 2,1 млн человек.

Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо повышать качество образования, привлекая молодежь к научной деятельности и создании инновационных предприятий. Это будет способствовать уменьшению безработицы за счет создания новых рабочих мест.