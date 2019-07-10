Среда, 10 Июль, 07:56

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,77
€ 71,46
Обь
261см -29

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

В черте Барнаула появился новый коттеджный поселок

, ИА "Амител"
Только до конца июля здесь можно приобрести готовый кирпичный дом по цене квартиры

Красивый и просторный дом, покрытый газонной травой двор, отсутствие лишнего шума и суеты – все то, чем мы любуемся в американских сериалах, становится реальностью для тех, кто покупает коттедж. При этом жертвовать комфортом, вставая рано и простаивая в пробках, для того чтобы добраться до работы, вовсе не обязательно, если приобрести дом в коттеджном поселке, расположенном в черте города.

 САМОЦВЕТЫ – ЯРКИЕ ГРАНИ ВАШЕГО КОМФОРТА

Новый коттеджный поселок Самоцветы удачно сочетает близость к природе, эстетику, развитую инфраструктуру и удобства цивилизации. Он расположен в тихом и спокойном месте, но при этом в черте Барнаула и всего лишь в 14 км от его центра. Здесь уже проложены все коммуникации – от газа до асфальтированных дорог, а добротные кирпичные дома со встроенными гаражами готовы к заселению. Поселок представляет собой завершенный, единый архитектурный комплекс, и в отличие от многих отдельно стоящих коттеджей уже имеет жилой облик.

7 ПРИЧИН КУПИТЬ КОТТЕДЖ В САМОЦВЕТАХ

  • Тишина и уют. Березовая роща вдоль поселка создает эффект тишины и умиротворенности: в такой обстановке приятно отдохнуть после трудового дня, поиграть с детьми во дворе, пригласить друзей на пикник.
  • Коммуникации. К каждому дому подведен индивидуальный узел электроснабжения, водопровод, газ и высокоскоростной интернет. Дороги асфальтированы, установлено уличное освещение. Имеются две собственные артезианские скважины с системой водоподготовки для снабжения поселка качественной питьевой водой. Все участки по красной линии огорожены забором из евроштакетника.
  • Безопасность. По периметру поселок обнесен двухметровым забором из профнастила и находится под круглосуточной охраной. Организован единственный въезд со шлагбаумом. На улицах установлено 16 камер.
  • Собственная управляющая компания. Вывозом мусора, очисткой улиц от снега, озеленением и содержанием мест общего пользования будет заниматься собственная управляющая компания, что позволит не беспокоиться о бытовых проблемах.
  • Инфраструктура. На территории поселка в ближайшем будущем появятся продуктовый и хозяйственный магазины, мини-пекарня, аптека, детская и спортивная площадки, частный детский центр. В нескольких минутах езды находятся крупные торговые центры: "Лента", "Арена", "Леруа Мерлен". Муниципальный детский сад расположен в 800 метрах от поселка, а в соседнем Спутнике проектируется школа на 550 учащихся со сроком сдачи в 2020 году. Доступен городской транспорт.
  • Качество строительства. Огромный опыт, надежность и безупречное качество от компании "Барнаулкапстрой" позволяют предоставлять покупателям пятилетнюю гарантию на дома.
  • Красота. Все дома здесь строятся в едином архитектурном стиле, который предполагает два этажа с верандой и небольшим балконом, выходящими во двор, и встроенный гараж на одну машину. Остекление выходов на балкон и веранду выполнено в стиле "французских окон". Кроме того, предлагаются проекты с гаражом на две машины, с погребом и цокольным этажом, а также с расширенной зоной кухни-гостиной.

Современный дом в коттеджном поселке – отличный вариант вложения денег при растущем спросе на малоэтажное домостроение, а значит, самое время сменить городскую жизнь на загородную. Тем более что только до 31 июля 2019 года кирпичный коттедж в Самоцветах можно приобрести по цене квартиры! Торопитесь: время акции ограничено!

Подробности акции – на сайте. На территории поселка открыт шоу-рум для свободного посещения, где вы можете ознакомиться с проектом дома.

Застройщик – АО СЗ "Барнаулкапстрой" 
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефоны: 8 (3852) 252-337, 556-553
WhatsApp: 8-963-504-71-60
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
07:45
Долинский: трассу Барнаул – Бийск расширят до четырех полос 0
07:30
Барнаульцев предостерегают от мошенников при замене электросчетчиков 0
07:16
В Камне-на-Оби водолазы нашли тело мальчика, утонувшего в озере 0
07:02
В черте Барнаула появился новый коттеджный поселок 0
06:45
Транспортная карта для льготников в Барнауле. Где ее взять и сколько она стоит 0
06:32
Необычный забор из дверей появился в центре Барнаула 0
06:13
Кибератаки и рост тарифов: какие подводные камни таит цифровизация энергетики 0
06:01
Город, которого нет: каким будет Барнаул к 2036 году по новому Генплану 0
23:42
Стало известно, где создадут первую велодорожку в Барнауле 5
23:13
Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности 0
22:30
Церковь хочет раскопать и превратить в музей фундамент Петропавловского собора 3
21:57
Экс-начальнику отдела полиции Бердска дали условный срок за аферу 0
20:58
Роспотребнадзор выявил кишечную палочку на турбазе в Горном Алтае 0
20:13
Путин отказался от санкций против Грузии 2
19:54
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 1
19:28
Бийчане обсуждают загадочно умершую в городе змею 0
19:07
Жительница Алтая, сломавшая ногу приемному сыну, получила условное наказание 0
18:37
Володин: в отношениях России с Грузией необходима профилактика 0
17:55
Россияне назвали подбрасывание наркотиков обычной практикой полиции 1
17:26
Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах 3
16:38
Количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, подсчитали на Алтае 0
16:09
Анкету для выявления онкозаболеваний предложили заполнить жителям Алтая 2
15:53
Назван самый частый способ хищения средств со счетов россиян 4
15:32
АлтГУ начал набор студентов на уникальный образовательный профиль 3
15:31
Самых богатых чиновников России назвал Forbes: совокупный доход $1,1 млрд 6
15:08
Жителя Горного Алтая судят за удар подруге в нос 0
14:59
Путин подарил красноярскому школьнику щенка золотистого ретривера 7
14:31
Голикова: в 2019 году диспансеризацию должны пройти 62 млн россиян 10
14:18
Алтайского подростка после удара током на ж/д путях осмотрит невролог 14
14:02
Расти большая. Алтайским учителям повысят зарплаты 17
13:59
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России 0
13:41
Глава Забайкалья лишил чиновников служебного транспорта и сэкономил 800 тысяч 4
13:20
Зоозащитники намерены спасти стаю бродячих собак в Барнауле 27
12:46
Запрет рекламы лекарств рассмотрит Госдума: чтобы люди не лечились сами 8
12:30
МЧС объявило штормпрогноз из-за жары в Алтайском крае 0
12:15
Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Ананко сыграл с детьми в футбол в Барнауле 0
12:07
Гибель 13-летнего мальчика в озере на Алтае проверяет СК 0
11:56
Автобус сбил 15-летнего велосипедиста в Барнауле 11
11:39
Причины для отказа работнику в отпуске уточнили в Роструде 1
11:28
Мэр Рубцовска назначил нового заместителя 0
11:14
Депутат Госдумы увидела из космоса бомбардировку Донбасса 9
10:54
Соперниками "Динамо-Алтай" в первенстве ВХЛ станут восемь команд 0
10:31
Превратить обычный телевизор в медиацентр при минимальных затратах – реально ли 1
10:05
В Горно-Алтайске осудили мужчин, забетонировавших бийчанина в туалете 0
09:46
Бумажные проездные для льготников отменят в Барнауле 6
09:31
В Барнауле открытие новой клиники увеличило доступность медпомощи 2
09:16
Экс-чиновника мэрии Новосибирска осудили за попытку мошенничества 0
09:01
На долгую память: яркий магнит с фото станет лучшим подарком 0
08:46
Росавтодор возьмет на баланс трассу до Телецкого озера 5
08:34
На Алтае выявили самую высокую природную радиацию в России 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.