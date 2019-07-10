Красивый и просторный дом, покрытый газонной травой двор, отсутствие лишнего шума и суеты – все то, чем мы любуемся в американских сериалах, становится реальностью для тех, кто покупает коттедж. При этом жертвовать комфортом, вставая рано и простаивая в пробках, для того чтобы добраться до работы, вовсе не обязательно, если приобрести дом в коттеджном поселке, расположенном в черте города.

САМОЦВЕТЫ – ЯРКИЕ ГРАНИ ВАШЕГО КОМФОРТА

Новый коттеджный поселок Самоцветы удачно сочетает близость к природе, эстетику, развитую инфраструктуру и удобства цивилизации. Он расположен в тихом и спокойном месте, но при этом в черте Барнаула и всего лишь в 14 км от его центра. Здесь уже проложены все коммуникации – от газа до асфальтированных дорог, а добротные кирпичные дома со встроенными гаражами готовы к заселению. Поселок представляет собой завершенный, единый архитектурный комплекс, и в отличие от многих отдельно стоящих коттеджей уже имеет жилой облик.

7 ПРИЧИН КУПИТЬ КОТТЕДЖ В САМОЦВЕТАХ

Тишина и уют. Березовая роща вдоль поселка создает эффект тишины и умиротворенности: в такой обстановке приятно отдохнуть после трудового дня, поиграть с детьми во дворе, пригласить друзей на пикник.

Березовая роща вдоль поселка создает эффект тишины и умиротворенности: в такой обстановке приятно отдохнуть после трудового дня, поиграть с детьми во дворе, пригласить друзей на пикник. Коммуникации. К каждому дому подведен индивидуальный узел электроснабжения, водопровод, газ и высокоскоростной интернет. Дороги асфальтированы, установлено уличное освещение. Имеются две собственные артезианские скважины с системой водоподготовки для снабжения поселка качественной питьевой водой. Все участки по красной линии огорожены забором из евроштакетника.

К каждому дому подведен индивидуальный узел электроснабжения, водопровод, газ и высокоскоростной интернет. Дороги асфальтированы, установлено уличное освещение. Имеются две собственные артезианские скважины с системой водоподготовки для снабжения поселка качественной питьевой водой. Все участки по красной линии огорожены забором из евроштакетника. Безопасность. По периметру поселок обнесен двухметровым забором из профнастила и находится под круглосуточной охраной. Организован единственный въезд со шлагбаумом. На улицах установлено 16 камер.

По периметру поселок обнесен двухметровым забором из профнастила и находится под круглосуточной охраной. Организован единственный въезд со шлагбаумом. На улицах установлено 16 камер. Собственная управляющая компания. Вывозом мусора, очисткой улиц от снега, озеленением и содержанием мест общего пользования будет заниматься собственная управляющая компания, что позволит не беспокоиться о бытовых проблемах.

Вывозом мусора, очисткой улиц от снега, озеленением и содержанием мест общего пользования будет заниматься собственная управляющая компания, что позволит не беспокоиться о бытовых проблемах. Инфраструктура. На территории поселка в ближайшем будущем появятся продуктовый и хозяйственный магазины, мини-пекарня, аптека, детская и спортивная площадки, частный детский центр. В нескольких минутах езды находятся крупные торговые центры: "Лента", "Арена", "Леруа Мерлен". Муниципальный детский сад расположен в 800 метрах от поселка, а в соседнем Спутнике проектируется школа на 550 учащихся со сроком сдачи в 2020 году. Доступен городской транспорт.

На территории поселка в ближайшем будущем появятся продуктовый и хозяйственный магазины, мини-пекарня, аптека, детская и спортивная площадки, частный детский центр. В нескольких минутах езды находятся крупные торговые центры: "Лента", "Арена", "Леруа Мерлен". Муниципальный детский сад расположен в 800 метрах от поселка, а в соседнем Спутнике проектируется школа на 550 учащихся со сроком сдачи в 2020 году. Доступен городской транспорт. Качество строительства. Огромный опыт, надежность и безупречное качество от компании "Барнаулкапстрой" позволяют предоставлять покупателям пятилетнюю гарантию на дома.

Огромный опыт, надежность и безупречное качество от компании "Барнаулкапстрой" позволяют предоставлять покупателям пятилетнюю гарантию на дома. Красота. Все дома здесь строятся в едином архитектурном стиле, который предполагает два этажа с верандой и небольшим балконом, выходящими во двор, и встроенный гараж на одну машину. Остекление выходов на балкон и веранду выполнено в стиле "французских окон". Кроме того, предлагаются проекты с гаражом на две машины, с погребом и цокольным этажом, а также с расширенной зоной кухни-гостиной.

Современный дом в коттеджном поселке – отличный вариант вложения денег при растущем спросе на малоэтажное домостроение, а значит, самое время сменить городскую жизнь на загородную. Тем более что только до 31 июля 2019 года кирпичный коттедж в Самоцветах можно приобрести по цене квартиры! Торопитесь: время акции ограничено!

Подробности акции – на сайте. На территории поселка открыт шоу-рум для свободного посещения, где вы можете ознакомиться с проектом дома.

Застройщик – АО СЗ "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефоны: 8 (3852) 252-337, 556-553

WhatsApp: 8-963-504-71-60

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