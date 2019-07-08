В День семьи, любви и верности многодетная мать Елена Илющенко рассказала, как нужно строить отношения с детьми, сообщают "Вести-Алтай".

Бийчанка 30 лет прожила в браке, в котором родились пятеро детей. Позднее появились две внучки.

Она считает, что ругань и наказания в семье неуместны.

"Детей не надо воспитывать. Их невозможно воспитывать, потому что каждый ребенок – индивидуальность, каждый со своим мировоззрением, со своими эмоциями", – уверена женщина.

По ее словам, самое главное – это любить и вовремя слушать, что хочет ребенок. Сыновья и дочери берут пример с родителей, поэтому следует не на словах, а на деле показывать, как нужно поступать в тех или иных ситуациях.

"Дети не подстраиваются, дети живут примером, только тем, который видят, ровно так они себя и ведут", – подчеркнула жительница Бийска.

8 июля принято поздравлять пары, чью любовь годы только усилили. В гостях у одной из таких семей побывала наша съемочная группа.

Старшая дочь Елены Илющенко рассказала, что старается брать пример с матери и тоже физически не наказывает своих детей. У нее их, к слову, уже двое.