В День семьи, любви и верности многодетная мать Елена Илющенко рассказала, как нужно строить отношения с детьми, сообщают "Вести-Алтай".
Бийчанка 30 лет прожила в браке, в котором родились пятеро детей. Позднее появились две внучки.
Она считает, что ругань и наказания в семье неуместны.
"Детей не надо воспитывать. Их невозможно воспитывать, потому что каждый ребенок – индивидуальность, каждый со своим мировоззрением, со своими эмоциями", – уверена женщина.
По ее словам, самое главное – это любить и вовремя слушать, что хочет ребенок. Сыновья и дочери берут пример с родителей, поэтому следует не на словах, а на деле показывать, как нужно поступать в тех или иных ситуациях.
"Дети не подстраиваются, дети живут примером, только тем, который видят, ровно так они себя и ведут", – подчеркнула жительница Бийска.
8 июля принято поздравлять пары, чью любовь годы только усилили. В гостях у одной из таких семей побывала наша съемочная группа.
Старшая дочь Елены Илющенко рассказала, что старается брать пример с матери и тоже физически не наказывает своих детей. У нее их, к слову, уже двое.
Комментарии
Воспитание всегда есть, только оно идёт по -разному. Приведен один из примеров ВОСПИТАНИЯ
судя по фото данной семье нужно пищевое правильное воспитание начать
Свое рыло выложи, жертва аборта . А мы обсудим
Мамаша кричит молоденькой дочери, ей ещё нет даже 18-ти: "Этот старый! тот молодой! они не подходят тебе.." Слушай меня, не слушай их!" Я всю жизнь прожила и знаю кто тебе нужен точно!". Проходит время, за 35 лет уже дочери. И у неё ни того ни другого, ни котенка ни ребёнка, только маленькая собачка тявкает под дверью. И мамаша: "Я же тебе говорила, что ничего с ними не получится, слушай меня, не слушай их!"
Да, тяжело наверное мужику со столькими бабами,
держись братан!
Да, тяжело наверное мужику со столькими бабами,
держись братан!
8.07.2019 14:56
14 52
вон у вас уже жир в мозг долбанул
8.07.2019 14:56
А тебе слабо такую семью иметь? Или ты будешь ныть что в нищем крае рожать преступление? Давай расскажи что у тебя есть, сколько кошек, может хомячок?
Адепты этой теории уже вырастили поколение неуправляемых онижедетей ! Неужели не достаточно ? Не может не окрепший ум понять что такое хорошо и что такое плохо , поэтому ему и нужно подсказать это , это и есть воспитание , а не смотреть в какую сторону вывезет .
Если ребёнка не воспитывают родители - его воспитает улица , толпа или стая , смотря куда он попадёт .А потом родители вопят - "все плохо влияли на мою деточку " . А они где были , поддерживали эту теорию ?
Все перечисленное женщиной и есть воспитание... Ремень и повышение тона на ребенка должно применяться в исключительных случаях. Моему ребенку ремня перепадало раза три за его детство, в основном хватало слова. Но чтобы начал понимать это слово - потребовался ремень (и то в основном для острастки)!
Если ребёнка не воспитывают родители - его воспитает улица , толпа
Ребенок будет слушать того, чьи слова не расходятся с делом. Если родители будут говорить о доброте и пинать при этом бездомного котенка, собаку, материть соседа, то их ребенка воспитает улица, так как там слова с делом не расходятся...
8.07.2019 16:27
- гость -
Полностью с Вами согласен! Вот и писал выше, что женщина и занимается ВОСПИТАНИЕМ своих детей и не важно считает она это воспитанием или нет, самое главное, чтобы дети выросли хорошими людьми!