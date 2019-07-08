Выпускников колледжей и школ еще могут успеть подать документы на очную форму обучения для получения высшего образования в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Спешим вам сообщить, если вы имеете диплом о начальном профессиональном образовании или среднем профессиональном образовании и желаете получить высшее образование по Экономике или Менеджменту, вам необходимо до 10 июля 2019 года. (включительно) прийти в приемную комиссию Алтайского филиала Финуниверситета с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, 54, - и подать документы.

Прием документов ведется также в субботу. Не упустите свой шанс!

Алтайский филиал Финансового университета​​ при Правительстве РФ

г. Барнаул, пр-т Ленина, 54

Телефон: 8 (3852) 569-269, 569-270

E-MAIL: ALTAI@FA.RU

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