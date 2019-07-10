Среда, 10 Июль, 07:56

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,77
€ 71,46
Обь
261см -29

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Барнаульцев предостерегают от мошенников при замене электросчетчиков

, ИА "Амител"
Снимать и устанавливать пломбы на счетчики потребителям БГЭС по законодательству имеют право только сотрудники компании

В Барнауле представители сомнительных коммерческих фирм ходят по квартирам и настойчиво предлагают замену приборов учета электроэнергии по завышенным ценам. Как сообщили в пресс-службе БГЭС, только по установленным фактам количество пострадавших приближается к сотне.

В каждом случае мошенники используют разные аргументы для убеждения граждан, в зависимости от их возраста и реакции. Одним говорят об истекшем сроке службы электросчетчика, другим – о возможности поставить современное "умное" оборудование. Но при этом умалчивают о необходимости строгого соблюдения процедуры замены электросчетчика для признания его пригодным к расчетам.

Так, снимать и устанавливать пломбы на прибор учета потребителям Барнаульской горэлектросети по законодательству имеют право только сотрудники энергокомпании или контролеры "Барнаульской сетевой компании". Действия иных лиц расцениваются как несанкционированное вмешательство в работу электросчетчика.

К нарушителям применяется особый порядок перерасчета потребленной электроэнергии с применением повышающего коэффициента, в результате чего из-за мошенников пострадавшие вынуждены нести финансовые потери, включая заплаченные за электросчетчик суммы от 3 до 8 тысяч рублей, что значительно дороже рыночных цен.

Для сравнения, услуга по установке прибора учета "под ключ" от Барнаульской горэлектросети стоит всего 1500 рублей, включая стоимость современного электросчетчика. За эту сумму специалисты приедут к собственнику в удобное для него время, включая вечерние часы и выходные, и поменяют старый счетчик на новый с предоставлением полного пакета документов и возможностью выбора способа оплаты – наличными средствами или с помощью банковской карты.

Чтобы не попасться на уловки аферистов, избежать проблем и дополнительных затрат, энергетики рекомендуют каждому собственнику проверить работу своего электросчетчика, узнать срок его межповерочного интервала, при необходимости строго соблюдать установленную законодательством процедуру замены прибора учета.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
07:45
Долинский: трассу Барнаул – Бийск расширят до четырех полос 0
07:30
Барнаульцев предостерегают от мошенников при замене электросчетчиков 0
07:16
В Камне-на-Оби водолазы нашли тело мальчика, утонувшего в озере 0
07:02
В черте Барнаула появился новый коттеджный поселок 0
06:45
Транспортная карта для льготников в Барнауле. Где ее взять и сколько она стоит 0
06:32
Необычный забор из дверей появился в центре Барнаула 0
06:13
Кибератаки и рост тарифов: какие подводные камни таит цифровизация энергетики 0
06:01
Город, которого нет: каким будет Барнаул к 2036 году по новому Генплану 0
23:42
Стало известно, где создадут первую велодорожку в Барнауле 5
23:13
Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности 0
22:30
Церковь хочет раскопать и превратить в музей фундамент Петропавловского собора 3
21:57
Экс-начальнику отдела полиции Бердска дали условный срок за аферу 0
20:58
Роспотребнадзор выявил кишечную палочку на турбазе в Горном Алтае 0
20:13
Путин отказался от санкций против Грузии 2
19:54
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 1
19:28
Бийчане обсуждают загадочно умершую в городе змею 0
19:07
Жительница Алтая, сломавшая ногу приемному сыну, получила условное наказание 0
18:37
Володин: в отношениях России с Грузией необходима профилактика 0
17:55
Россияне назвали подбрасывание наркотиков обычной практикой полиции 1
17:26
Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах 3
16:38
Количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, подсчитали на Алтае 0
16:09
Анкету для выявления онкозаболеваний предложили заполнить жителям Алтая 2
15:53
Назван самый частый способ хищения средств со счетов россиян 4
15:32
АлтГУ начал набор студентов на уникальный образовательный профиль 3
15:31
Самых богатых чиновников России назвал Forbes: совокупный доход $1,1 млрд 6
15:08
Жителя Горного Алтая судят за удар подруге в нос 0
14:59
Путин подарил красноярскому школьнику щенка золотистого ретривера 7
14:31
Голикова: в 2019 году диспансеризацию должны пройти 62 млн россиян 10
14:18
Алтайского подростка после удара током на ж/д путях осмотрит невролог 14
14:02
Расти большая. Алтайским учителям повысят зарплаты 17
13:59
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России 0
13:41
Глава Забайкалья лишил чиновников служебного транспорта и сэкономил 800 тысяч 4
13:20
Зоозащитники намерены спасти стаю бродячих собак в Барнауле 27
12:46
Запрет рекламы лекарств рассмотрит Госдума: чтобы люди не лечились сами 8
12:30
МЧС объявило штормпрогноз из-за жары в Алтайском крае 0
12:15
Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Ананко сыграл с детьми в футбол в Барнауле 0
12:07
Гибель 13-летнего мальчика в озере на Алтае проверяет СК 0
11:56
Автобус сбил 15-летнего велосипедиста в Барнауле 11
11:39
Причины для отказа работнику в отпуске уточнили в Роструде 1
11:28
Мэр Рубцовска назначил нового заместителя 0
11:14
Депутат Госдумы увидела из космоса бомбардировку Донбасса 9
10:54
Соперниками "Динамо-Алтай" в первенстве ВХЛ станут восемь команд 0
10:31
Превратить обычный телевизор в медиацентр при минимальных затратах – реально ли 1
10:05
В Горно-Алтайске осудили мужчин, забетонировавших бийчанина в туалете 0
09:46
Бумажные проездные для льготников отменят в Барнауле 6
09:31
В Барнауле открытие новой клиники увеличило доступность медпомощи 2
09:16
Экс-чиновника мэрии Новосибирска осудили за попытку мошенничества 0
09:01
На долгую память: яркий магнит с фото станет лучшим подарком 0
08:46
Росавтодор возьмет на баланс трассу до Телецкого озера 5
08:34
На Алтае выявили самую высокую природную радиацию в России 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.