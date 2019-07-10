Барнаульцев предостерегают от мошенников при замене электросчетчиков

В Барнауле представители сомнительных коммерческих фирм ходят по квартирам и настойчиво предлагают замену приборов учета электроэнергии по завышенным ценам. Как сообщили в пресс-службе БГЭС, только по установленным фактам количество пострадавших приближается к сотне.

В каждом случае мошенники используют разные аргументы для убеждения граждан, в зависимости от их возраста и реакции. Одним говорят об истекшем сроке службы электросчетчика, другим – о возможности поставить современное "умное" оборудование. Но при этом умалчивают о необходимости строгого соблюдения процедуры замены электросчетчика для признания его пригодным к расчетам.

Так, снимать и устанавливать пломбы на прибор учета потребителям Барнаульской горэлектросети по законодательству имеют право только сотрудники энергокомпании или контролеры "Барнаульской сетевой компании". Действия иных лиц расцениваются как несанкционированное вмешательство в работу электросчетчика.

К нарушителям применяется особый порядок перерасчета потребленной электроэнергии с применением повышающего коэффициента, в результате чего из-за мошенников пострадавшие вынуждены нести финансовые потери, включая заплаченные за электросчетчик суммы от 3 до 8 тысяч рублей, что значительно дороже рыночных цен.

Для сравнения, услуга по установке прибора учета "под ключ" от Барнаульской горэлектросети стоит всего 1500 рублей, включая стоимость современного электросчетчика. За эту сумму специалисты приедут к собственнику в удобное для него время, включая вечерние часы и выходные, и поменяют старый счетчик на новый с предоставлением полного пакета документов и возможностью выбора способа оплаты – наличными средствами или с помощью банковской карты.

Чтобы не попасться на уловки аферистов, избежать проблем и дополнительных затрат, энергетики рекомендуют каждому собственнику проверить работу своего электросчетчика, узнать срок его межповерочного интервала, при необходимости строго соблюдать установленную законодательством процедуру замены прибора учета.