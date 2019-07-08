Партия "Единая Россия" создаст правозащитный центр. Об этом стало известно на заседании Высшего и Генерального советов "Единой России" под руководством председателя партии, премьер-министра Дмитрия Медведева. Подобный центр уже работает в Алтайском крае, рассказал участникам заседания депутат Алтайского Заксобрания, руководитель регионального исполкома "Единой России" Денис Голобородько.

Этот проект называется "Юристы – населению" и предполагает бесплатные выездные приемы юристов. В Алтайском крае он существует с 2015 года. За это время специалисты приняли почти три тысячи обращений.

"Почти из 2,5 миллиона человек 1 миллион проживает в сельской местности в Алтайском крае. И доступность бесплатной юридической помощи ограничена для этих людей", – пояснил важность подобного проекта Денис Голобородько.

По его словам, молодые юристы могут решить не все вопросы, часто встречаются юридические коллизии, да и проблемы, как правило, серьезные.

"Именно поэтому возможность быстро обратиться на федеральный уровень к ведущим специалистам страны нам бы упростила задачу, и мы это всячески поддерживаем", – отметил Голобородько.

Об этом же говорит и один из авторов идеи создания центра юридической помощи, руководитель рабочей группы Президиума Генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский. В регионах России приемные партии уже проводят единые дни юридической помощи гражданам, но уже назрела необходимость создания целого центра.

"В широком смысле вся деятельность партии носит правозащитный характер. Но есть специфические ситуации, когда право гражданина нарушено и он ищет правды. Это можно делать, обращаясь к государственным органам, в прокуратуру, в суд. Но сначала нужно получить грамотную консультацию – что делать, какие у тебя есть возможности", – прокомментировал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что задача партии – оказать первичную правовую помощь людям, которые пришли за поддержкой.