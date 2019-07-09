Заросший сквер без освещения, лавочек и пешеходных дорожек – так в Новоалтайске в последние годы выглядел некогда популярный парк "Пионерский". Горожан не устроила такая ситуация, и в рамках рейтингового голосования они выбрали "Пионерский" для обновления в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Работы по благоустройству начались в июне 2019 года. А уже 1 сентября жителям Новоалтайска пообещали открыть совершенно новый парк. Общая стоимость работ составит около 23 миллионов рублей. Что сегодня происходит в парке и как продвигаются работы, оценили специалисты краевого Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с представителями Общероссийского народного фронта и администрацией города.

Чудо-парк

Авторы проекта обновления парка – институт "Алтайкоммунпроект". Главный инженер Надежда Фильченкова рассказывает, что при проектировании упор сделали на функциональное зонирование территории. Например, для любителей активного отдыха построят роллердром и площадку со спортивными тренажерами и турниками.

Для малышей будет создана зона детского отдыха со специальным прорезиненным покрытием и современным игровым комплексом.

Не забыли авторы и про влюбленных. "Знаковым местом в парке станет скамья для влюбленных с цветущими вокруг кустарниками", – рассказала Надежда Фильченкова.

Как сообщили авторы проекта, скамья будет выполнена в особой – дизайнерской – манере. Ожидается, что она придаст изюминку парку и станет популярным местом для фотосессий молодоженов. Установить скамью предполагают в наиболее спокойном месте парка, вдали от шумных площадок.

Деревьев будет много

Как и во многих других парках Алтайского края, в парке Новоалтайска также оказалось много больных и старых деревьев, представляющих опасность для прохожих. В связи с реконструкцией строители вырубили около 80 деревьев. Фильченкова заверила, что убрали только больные деревья, а на их месте уже вскоре появятся новые:

"Высадят цветущие деревья: рябину, яблоню и липу, чтобы было приятно гулять. Мы стараемся сохранить как можно больше берез. В ходе строительства некоторые пешеходные дорожки пришлось смещать, чтобы сохранить деревья".

Неожиданная экономия

Торги по выполнению работ в "Пионерском" выиграла строительная компания "Эскада", которая в конкурентной борьбе с другими организациями снизила стоимость выполнения работ на 4 млн рублей, чему глава Новоалтайска искренне обрадовался. Директор "Эскады" Армен Сарксян сообщил, что привлек для работ бригаду из 25 человек и современную технику, чтобы сделать все качественно и в срок.

Подрядчики уже заказали для парка забор с элементами ковки и закупили порядка 50 скамеек, чтобы гуляющим было где присесть.

Сейчас на объекте полным ходом идут работы: рабочие выровняли места будущих площадок, засыпали щебнем пешеходные дорожки и готовятся к укладке асфальта.

4 июля глава Новоалтайска вместе с комиссией посетил парк "Пионерский", чтобы лично оценить ход и темпы работ.

Чиновник отметил, что парк действительно нуждается в обновлении: "Еще в 2017 году жители участвовали в рейтинговом голосовании по созданию комфортной городской среды. Первое место тогда занял бульвар Землянова, а второе – "Пионерский", где мы сейчас находимся. Парку более 30 лет, и сегодня хочется, чтобы здесь было комфортно, хорошо и красиво".

По его словам, парков в городе нужно гораздо больше и они должны соответствовать требованиям сегодняшнего времени: быть уютными и безопасными. Но немалую роль играют в этом случае и горожане.

"Хотелось бы, чтобы все понимали, никто кроме нас здесь порядок не наведет и поддерживать не будет", – резюмировал Сергей Еремеев и добавил, что реконструкция "Пионерского" должна быть закончена уже к 1 сентября, отставаний по графику нет.

Оснащение парка – это не последнее изменение в облике города: еще около 3 млн рублей потратят в 2019 году на то, чтобы привести в порядок дворовые территории.

В масштабах края

Всего в этом году в Алтайском крае будет благоустроено более 300 объектов, в том числе 269 дворов и 32 общественные территории. Обновлений дождутся 30 муниципальных образований края. На эти мероприятия выделили 760 миллионов рублей из федерального бюджета, в порядке софинансирования из бюджета региона направлено еще 7,7 миллиона рублей, поддержка оказывается также из местных бюджетов.