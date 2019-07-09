В минувшую пятницу, 5 июля 2019 года, свои двери для посетителей открыл третий корпус обособленного структурного подразделения ООО КДЦ "Добрый доктор".

Он предназначен для увеличения доступности плановой бесплатной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара по специальностям "общая хирургия", "урология" и "проктология".

Сейчас в Барнауле функционируют две клиники – на Балтийской, 4а и Петра Сухова, 42. Новый же центр на Энтузиастов, 33б – это, в первую очередь, стационарное отделение.

Здесь пациенты могут получить плановую платную и бесплатную медицинскую помощь в условиях круглосуточного и дневного стационаров. На площади 1500 кв. м размещены четыре общих и одна вип-палата – всего 17 мест. Кроме того, клиника имеет операционную и полный комплекс новейшего оборудования для диагностики и лечения.

"Многие операции в урологии и проктологии считаются условно грязными, – рассказал главный врач консультативно-диагностического центра "Добрый доктор" Сергей Богданов. – И мы решили вывести их в отдельный стационар, для того чтобы в большей степени соблюдать санитарно-эпидемические нормы. Здесь будут проходить операции по урологии и проктологии и немного по общей хирургии. Особенностью проведения операций в области проктологии является использование новой технологии "Доплер хал-рар". Это специальная система, которая с помощью доплеровского метода помогает определять те сосуды, которые требуют перевязки. А как раз полуавтомат позволяет проводить эндоскопическую операцию по перевязке этих сосудов".

Есть в новой клинике и амбулаторное отделение, где прием ведут хирург, уролог и проктолог. Кроме того, "Добрый доктор" обеспечен двумя манипуляционными и кабинетом функциональной диагностики.

С 2010 года клиника работает по полису ОМС. Это значит, что вы можете пройти лечение по направлению врача из поликлиники по месту жительства – а это дополнительная возможность использовать новые технологии, не затрачивая средства на лечение.

Лицензия ЛО-22-01-005378 от 28.06.2019 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

КДЦ "Добрый доктор"

г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 33б

Тел.: 8 (385-2) 20-18-01, 20-19-01

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