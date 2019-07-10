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Офисом единым: как обстановка на рабочем месте влияет на производительность

, ИА "Амител"
Современный подход к выбору офисной мебели увеличит работоспособность коллектива и подчеркнет положительный имидж компании

Когда клиент переступает порог офиса, первым делом он обращает внимание на то, как обставлено помещение. Офис – это лицо компании. И если посетителю не придется по душе то, что он увидит, едва ли он захочет вернуться. Если из-за того, как выглядит помещение, компания теряет клиентов, значит, пора заняться интерьером, особенно офисной мебелью.

Работа над дизайном помещений

С одной стороны, это не так просто: офисы часто располагаются на относительно небольших площадях, сотрудников много, и для того чтобы с удобством разместить всех, думать в первую очередь приходится об экономии пространства, а не об изысках дизайна.

С другой стороны, удобное помещение для работы может быть обставлено просто, но со вкусом – нет ничего невозможного, если соблюдать простые принципы и заказывать офисную мебель в Москве. Так можно получить гарантию качественных материалов и квалифицированной сборки.

Необходимые для офиса предметы мебели

Каждое рабочее помещение чаще всего обустраивается по готовому проекту, который характерен для многих офисов, за редким исключением. Это обусловлено желанием сделать кабинет как можно более функциональным, удобным и вместе с тем не перегруженным деталями.

Офисные гарнитуры, как правило, продаются целиком, оформлены в одном стиле и в одной цветовой гамме. Каждый предмет мебели выполняет свою функцию и служит для той или иной цели.

Мебель для офиса включает в себя следующие элементы:

  • Стол. Рабочий центр сотрудника. Когда целый день проходит за столом, волей-неволей начинаешь следить, чтобы он был в идеальном состоянии, крепкий, максимально удобный, функциональный. Помещаться там должен не только компьютер, но и канцелярские принадлежности на расстоянии вытянутой руки.
  • Эргономичные кресла. Сотрудники проводят в них треть своей жизни, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы они чувствовали себя комфортно.
  • Удобная небольшая тумба с несколькими отделениями, в которых обычно хранится все самое необходимое. Там же удобно держать актуальные документы.
  • Вместительный стеллаж для папок с бумагами. Особенно удобно хранить в нем текущие и архивные документы.

Критерии выбора офисной мебели

Выбирая мебель для рабочего помещения, нужно учитывать несколько нюансов.

Важно экономно расходовать пространство. Не забывать, что в офис приходят клиенты, а значит, необходимо предусмотреть зону ожидания для них. В любом кабинете должна помещаться еще хотя бы пара дополнительных кресел, банкеток.

Мебель должна быть более чем качественной, в противном случае долго она не прослужит. Замена же повлечет за собой дополнительные затраты. И последнее. Главная особенность офисного гарнитура – это его функциональность.

Следуя всем этим советам, можно создать в офисе комфортную рабочую обстановку и увеличить производительность труда.

ООО ТПК "ФЕЛИКС. "Юридический адрес: 111675, г. Москва, 1-й Красковский проезд, дом 38А, строение 40, ОГРН: 1157746775636

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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