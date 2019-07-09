Росстат отчитался о нулевой инфляции в России

Росстат опубликовал сведения о месячной инфляции в России по итогам июня 2019 года. Согласно материалам службы, роста цен в сравнении с маем не наблюдается. Как сообщает Regnum, с начала года стоимость товаров и услуг выросла на 2,5%.

Однако не везде инфляция держалась на нулевой отметке. В 10 регионах цены поднялись на 0,3% и более. Сильнее всего они выросли в Еврейской автономной области – на 0,9%, на услуги и вовсе – на 2,9%.

На 0,3% и более снизились расценки в 17 регионах. Наиболее заметным оно стало в Севастополе, где отмечено падение на 1%, а на продовольственные товары – на 2%.

Ранее эксперты дали прогноз, что при сохранении последних тенденций возможно выйти на 4-процентную инфляцию уже к первому кварталу 2020 года.