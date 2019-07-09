Прогноз погоды в Алтайском крае: до +32°C, дожди и грозы

По информации краевого ЦГМС, во вторник, 9 июля, в Алтайском крае ожидается жаркая погода. Температура воздуха будет держаться на уровне от +27 °C до +32 °C.

В отдельных районах ожидаются дожди и грозы. В утреннее время снизится видимость из-за тумана. Также прогнозируется порывистый ветер – воздушный поток местами может достигать 15 м/с. В темное время суток похолодает – от +14 °C до +19 °C (в западной части – от +9 °C).

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +28 °C до +30 °C. Преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты станет прохладнее – от +14 °C до +16 °C. Ветер ожидается слабый. Его скорость составит от 3 до 8 м/с.