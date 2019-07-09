Экс-чиновника мэрии Новосибирска осудили за попытку мошенничества

Бывшего замначальника департамента энергетики и ЖКХ признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил 59-летнего Сергея Елисеева к четырем годам лишения свободы условно со штрафом 400 тысяч рублей. Также он лишен права занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет.

Как установлено судом и следствием, чиновник потребовал от представителя одной из компаний 5 млн рублей за выделение бюджетных субсидий.

Сумму требовалось перечислить на расчетный счет предприятия, возглавляемого сыном чиновника. Для осуществления этой операции по указанию Елисеева были подготовлены фиктивные документы о выполнении компанией работ, которые на самом деле проводились другими подрядчиками.

Осуществить аферу не удалось из-за оперативного вмешательства сотрудников регионального управления ФСБ. Бывший чиновник свою вину не признал.