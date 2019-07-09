С 15 июля в Барнауле прекратится продажа бумажных проездных для льготников, сообщает пресс-центр мэрии.

Право льготы на проезд у граждан сохранится, но проездные будут теперь не на бланках, а на персональных льготных транспортных картах. Они начнут действовать с 1 августа.

Городская администрация напомнила, что право на льготный проезд имеют федеральные льготники: инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации от катастрофы в Чернобыле или на Семипалатинском полигоне и другие.

Аналогичной привилегией смогут воспользоваться лица, сопровождающие детей-инвалидов, и краевые льготники: ветераны труда, труженики тыла и жертвы политических репрессий.