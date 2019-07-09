В Горно-Алтайске суд вынес приговор двоим местным жителям, которые до смерти забили гостя республиканской столицы, а затем избавились от тела, залив его бетоном в туалете.

Суд признал их виновными в нанесении тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. 39-летнему горожанину назначено 9,5 года лишения свободы, а его 30-летнему соучастнику – 9 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

В начале августа 2018 года 31-летний житель города Бийска в поисках работы приехал в Республику Алтай. Мужчина работал по найму на городских объектах строительства, а проживал в съемном жилье на территории Майминского района.

Вскоре он пропал, на связь с близкими не выходил, о своем местонахождении не сообщал. Как позднее выяснилось, он погиб в ночь с 31 августа на 1 сентября 2018 года в Горно-Алтайске.

Трагедии предшествовал конфликт в одном из домов на улице Омской во время совместного распития спиртных напитков и употребления наркотиков.

В ходе ссоры двое мужчин стали избивать потерпевшего, нанося ему удары руками и ногами по различным частям тела.

От травм, несовместимых с жизнью, гость скончался на месте происшествия.

"Утром, обнаружив знакомого мертвым, соучастники переложили его тело в бассейн и продолжили выпивать, – говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Республике Алтай. – Через несколько дней злоумышленники сбросили тело в яму уличного туалета, которую один из них забетонировал, чтобы скрыть преступление".