Ограничить рекламу лекарственных средств, которая приводит к самолечению и ухудшению здоровья населения, предлагают в Госдуме, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

"Во многом это обусловлено навязчивой рекламой лекарственных средств, распространяемой в теле- и радиопрограммах. Реклама предлагает чудодейственные лекарства от боли, простуды, аллергии, стресса, для улучшения пищеварения, защиты печени. При этом мало кто обращает внимание на то, что у каждого лекарства есть противопоказания и перед его применением нужна консультация у специалиста", – отмечают авторы инициативы.

По их данным, только 13-20% россиян в случае болезни идут к врачу, а 60% предпочитают самолечение. Самая главная опасность заключается в том, что болезнь не диагностируется врачом на начальной стадии, когда человека можно вылечить, а приобретает необратимый характер, считают депутаты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение занимает пятое место по смертности, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням. В России более 60 тысяч человек ежегодно умирают из-за самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые таблетки.

Стоит отметить, что предложение полностью запретить рекламу лекарств озвучивалось в Госдуме еще в 2012 году. Даже сообщалось о подготовке законопроекта. Мотивировка та же: самолечение недопустимо, если речь идет о серьезных заболеваниях, поскольку может нанести вред здоровью. В 2013 году Минздрав не исключил возможности полного запрета рекламы лекарств в СМИ. По данным ведомства, во всем мире наблюдается обострение проблемы лечения устойчивых к медицинским препаратам вирусов, причиной чему послужило бесконтрольное самолечение.

В прошлом году Минздрав предложил запретить рекламу противомикробных лекарств, в том числе популярные леденцы от боли в горле, чтобы в перспективе снизить устойчивость микроорганизмов к противомикробным средствам.