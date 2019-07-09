Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил чиновников закрепленных за ними служебных автомобилей, пишет "Российская газета".

За три недели экономия бюджетных средств составила 800 тысяч рублей. Как отметили в правительстве, эти деньги перераспределят и используют на социальные нужды.

Изменились и условия использования служебных авто: теперь чиновникам придется оформить заявку, предварительно дав обоснование необходимости поездки. Машина может следовать только по маршруту, указанному в путевом листе.

Ранее за каждым забайкальским министерством был закреплен отдельный автомобиль. Так, 1 июля на оперативном совещании министр образования региона Андрей Томских обратился к Осипову с просьбой вернуть ему машину с водителем, но получил отказ. По информации "МК в Чите", до введения запрета Томских передвигался на служебном внедорожнике Toyota Land Cruiser с водителем.

В 2017 году затраты краевого бюджета на служебный транспорт превысили 14 млн рублей. Как уточнили ТАСС в администрации глав региона, новая мера позволит снизить эти траты на 30-40%.

Ранее алтайский депутат призвал к ответу главу района за пользование служебным авто. Он спросил, насколько правомерно главе ездить ежедневно на работу из Барнаула в Троицкое на служебном автомобиле и насколько такая трата средств целевая.