Более 60 млн человек должны пройти диспансеризацию в 2019 году в рамках нацпроекта "Здоровье", заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Стенограмма размещена на сайте правительства.

"В соответствии с мероприятиями национального проекта "Здоровье" в 2019 году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона граждан. Это достаточно высокая цифра, если учесть, что в 2018 году был 21 миллион человек", — сказала Голикова.

Она напомнила, что Минздрав изменил порядок профосмотров и диспансеризации, чтобы полноценно проводить медосмотры.

Напомним, диспансеризация людей старше 40 лет будет проводиться каждый год, профосмотр — раз в три года. Также в программу диспансеризации войдут новые исследования. Согласно поручению президента Владимира Путина, диспансеризация и профосмотры будут проводиться в вечерние часы и в субботу.

Голикова на совещании также отметила, что в трех регионах России еще не утверждены перечни медицинских организаций, где будет проводиться диспансеризация, в 16 регионах пациентам сложно найти эти перечни. Только в 14 регионах медучреждения утвердили графики работы врачей в вечернее время и в субботу. Также на проведение диспансеризации будут направляться врачи, работающие в стационаре.

По словам вице-премьера, в рамках национального проекта "Здоровье" выделяется 2,2 млрд рублей на покупку социальными службами автомобилей для доставки пожилых людей из сел и малонаселенных пунктов в города для прохождения диспансеризации.

Как сообщалось ранее, на этом совещании присутствовали не все премьеры. В связи с этим Медведев пошутил, что в России наступило лето.

В конце июня Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах. Семи министерствам поручено вести информационную кампанию, чтобы проинформировать население и популяризовать профилактические медосмотры.