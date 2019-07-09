Журнал Forbes составил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России, совокупный доход которых в 2018 году превысил $1,1 млрд (70,945 млрд рублей).
При составлении рейтинга исследованы сведения о доходах нескольких тысяч чиновников и парламентариев на федеральном и региональном уровне. В базу вошли сотрудники администрации президента, правительства, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и региональных парламентов, менеджмент госкорпораций и др. Критерием рейтинга послужил совокупный семейный доход, задекларированный госслужащими и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми.
Список возглавил депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов – основатель группы компаний "Владимирский стандарт". Его доход за прошлый год оценивается в 9,97 млрд рублей.
Вторую строчку занимает депутат Заксобрания Челябинской области Константин Струков – совладелец компании "Южуралзолото", который задекларировал 4,46 млрд рублей.
Замыкает тройку лидеров депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владеющий кондитерской фабрикой "Славянка". Его семья за год заработала 2,84 млрд рублей.
В рейтинг среди прочих вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (доход семьи 231 млн рублей), вице-премьер Юрий Трутнев (540 млн), гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов (529 млн), министр промышленности и торговли Денис Мантуров (450 млн) и другие влиятельные особы.
В прошлом году Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных жен российских чиновников и депутатов. Лидером списка самых зарабатывающих вторых половинок по итогам 2017 года оказалась Елена Некрасова – супруга депутата Госдумы Александра Некрасова.
Комментарии
Ха,ха вовка с димоном нищеброды, бессеребряники....
И эти люди думают о том что ест простой человек?
эти люди утверждают тарифы, размеры МРОТ и прожиточного минимума для россиян которые на них пашут.
Собираем дальше по 100 рублей на больных детей....
как назвать их. чтоб не посадили?! На пенсии у них нет денег, детские пособия мизерные, больных детей лечит нищий народ... Когда они насытятся?
А чего про Антошу Силуанова ни чего не сказали так то вроде он в правительстве самый самый