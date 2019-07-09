Журнал Forbes составил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России, совокупный доход которых в 2018 году превысил $1,1 млрд (70,945 млрд рублей).

При составлении рейтинга исследованы сведения о доходах нескольких тысяч чиновников и парламентариев на федеральном и региональном уровне. В базу вошли сотрудники администрации президента, правительства, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и региональных парламентов, менеджмент госкорпораций и др. Критерием рейтинга послужил совокупный семейный доход, задекларированный госслужащими и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми.

Список возглавил депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов – основатель группы компаний "Владимирский стандарт". Его доход за прошлый год оценивается в 9,97 млрд рублей.

Вторую строчку занимает депутат Заксобрания Челябинской области Константин Струков – совладелец компании "Южуралзолото", который задекларировал 4,46 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владеющий кондитерской фабрикой "Славянка". Его семья за год заработала 2,84 млрд рублей.

В рейтинг среди прочих вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (доход семьи 231 млн рублей), вице-премьер Юрий Трутнев (540 млн), гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов (529 млн), министр промышленности и торговли Денис Мантуров (450 млн) и другие влиятельные особы.

В прошлом году Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных жен российских чиновников и депутатов. Лидером списка самых зарабатывающих вторых половинок по итогам 2017 года оказалась Елена Некрасова – супруга депутата Госдумы Александра Некрасова.