Бывший защитник московского "Спартака", девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко вышел на поле в качестве тренера футбольной команды "Алтай" в это воскресенье, 7 июля.

Мастер-класс был проведен в рамках турнира Volkswagen Junior Masters, при поддержке официального дилера Volkswagen в Алтайском крае "АлтайЕвроМоторс".

Под чутким контролем

Футболисты отрабатывали на поле длинные передачи и удары по воротам, а также закрепляли навык владения мячом. Дмитрий Ананко несколько раз прерывал тренировку, чтобы объяснить детям нюансы игры в футбол. "Упал, отжался, и продолжаем жонглировать", – говорил он тем, кто не мог удержать в воздухе мяч. Ошибки на поле спортсмен разбирал индивидуально с каждым. И отмечал, что главное – это дисциплина.

"Это основополагающая вещь, которая должна присутствовать в любой работе. У меня это закрепилось в московском "Спартаке". Дисциплина должна быть как на поле, так и вне его. Другими словами – это профессионализм", – объяснил Дмитрий.

Если первая часть занятия состояла из отработки отдельных элементов, то во второй Ананко поделил игроков на две команды и сыграл с ними в футбол в роли нейтрального игрока. "Играем на победу", – подбадривал он ребят.

"Все дети талантливые"

Размышляя на тему одаренной молодежи, опытный футболист отметил, что все дети талантливые, но добавил, что надо работать и работать, чтобы расти. "Я сам был на их месте, и город у меня был в десять раз меньше (Ананко родом из Новочеркасска, население которого составляет около 168 тысяч человек, – прим. ред.). В этом возрасте главное качество – это огромное желание играть в футбол", – сказал чемпион.

Но заставлять ребенка заниматься футболом не надо, убежден бывший защитник московского "Спартака". По его словам, каждый должен выбрать свой спорт.

Бесценный опыт

На мастер-классе присутствовал и штатный тренер команды "Алтай" Николай Шабалин. Только он знал, как воспитанники волновались, находясь на поле с чемпионом России, но в целом, считает он, справились с задачей. "То, что он говорил ребятам, – бесценный опыт. Такая тренировка мотивационного характера будет толчком для движения вперед", – поделился впечатлениями о мероприятии Шабалин.

20 молодежных команд в возрасте от 11 до 13 лет сыграют в Москве этой осенью в отборочном туре международного чемпионата Volkswagen Junior Masters. Участником станет и барнаульская команда "Алтай". В дальнейшем победитель представит страну в Мадриде.

Чемпионат Junior World Masters проводится на протяжении 13 лет при поддержке марки Volkswagen и ее официальных дилеров более чем в 20 странах мира. Он является одним из крупнейших и самых популярных футбольных турниров для юношей. Матчи регламентируются правилами FIFA и Немецким футбольным союзом (DFB).

"АлтайЕвроМоторс" – официальный дилер Volkswagen в Барнауле

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