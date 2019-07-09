Зоозащитники намерены спасти стаю бродячих собак в Барнауле

Барнаульский приют "Ласка" выразил желание взять к себе бродячих собак, которые попали на видео в районе пересечения улицы Папанинцев и переулка Ядринцева, став предметом спора барнаульцев, сообщают "Вести Алтай".
Одни приводят примеры нападений животных на людей и рассказывают о том, что боятся за своих детей. Другие жалеют собак, утверждая, что виноваты в их бедах как раз сами люди.
Глава приюта "Ласка" Софья Куликова рассказала, что волонтеры уже неоднократно помогали барнаульцам, забирая сбивавшихся в стаи собак. По ее словам, хозяева переезжают из частного сектора в квартиры, а животных бросают на произвол судьбы.
"Они их просто отпускают, и собаки бегают. Никто же не заставит людей забрать будочную собаку к себе в квартиру. Поэтому там постоянно образуются стаи", – объяснила Куликова.
По ее словам, за последние два года в проблемном районе волонтеры "Ласки" забрали 13 собак, и собираются продолжить эту деятельность. Четвероногих ждет стерилизация и поиск новых хозяев.
Комментарии
Разве Ласка не по контракту их отлавливать должна?
И это правильно. Прямая обязанность организации
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люди переезжают из частного сектора в квартиры, а животных бросают на произвол судьбы.
Да какие это люди, человек свою собаку никогда не бросит.
откуда вообще все взяли что Ласка должна кого то отлавливать?
Наигрались, повзрослели, а ответственность на себя не берут....Вот так и получается
9.07.2019 14:31
- гость -
А чтобы так не "получалось", все животные должны быть чипированы, и наказание за вот такое "наигрались и бросили" должно быть таким, чтобы неповадно было.
Живу в частном секторе, за год топлю раза по 3 котят, от каждой кошки. Кошек 2, собака 1. От собаки раз в год. На стерилизацию нет денег, собачку стоит 2 тыщи стерилизовать. Давайте господа расскажите мне каков я подлец, я конечно их стерилизовал недавно, но я понимаю тех в глухих деревнях для которых эта практика неизбежна, и такие деньги они никогда не отдадут ветеринару. А что делать со взрослой брошенной собакой даже не спрашивайте меня.
9.07.2019 14:48
Николос
Стесняюсь спросить, у вас собачка не на привязи, не в вольере и не во дворе? По улице бегает? Или вы ее специально во время течки погулять выпускаете? А кошек, может, просто не заводить тогда? И проблем с деньгами меньше будет.
9.07.2019 14:17
ГОсть
Свечку поставлю и всё будет пучком.
Кстати раньше из них мыло варили
9.07.2019 14:57
- гость - Да вы не стесняйтесь спрашивайте. Собака на привязи во дворе, только это другим не мешает к ней в гости прийти. Такая длиная проволока натянута на все угодье где она по цепи перемещается, что бы можно было сделать кусь не только у дома но и у бани. А ее кобелей-гостей я жестко прикладывал воздушкой, не люблю ее ухожоров, но не всегда можно уследить.А без кошек никак, в амбаре зернышко последнее мышь вытащит. Извините здесь все сурово, это у вас может в квартире кормите кониной на кошку 600-800руб в месяц. Кошка не кошка мышь в жизни не видит. А тут пришла после крысы со снятым скальпелем, помазали зеленкой и дальше в путь.