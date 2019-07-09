Зоозащитники намерены спасти стаю бродячих собак в Барнауле

Барнаульский приют "Ласка" выразил желание взять к себе бродячих собак, которые попали на видео в районе пересечения улицы Папанинцев и переулка Ядринцева, став предметом спора барнаульцев, сообщают "Вести Алтай".

Одни приводят примеры нападений животных на людей и рассказывают о том, что боятся за своих детей. Другие жалеют собак, утверждая, что виноваты в их бедах как раз сами люди.

Глава приюта "Ласка" Софья Куликова рассказала, что волонтеры уже неоднократно помогали барнаульцам, забирая сбивавшихся в стаи собак. По ее словам, хозяева переезжают из частного сектора в квартиры, а животных бросают на произвол судьбы.

"Они их просто отпускают, и собаки бегают. Никто же не заставит людей забрать будочную собаку к себе в квартиру. Поэтому там постоянно образуются стаи", – объяснила Куликова.

По ее словам, за последние два года в проблемном районе волонтеры "Ласки" забрали 13 собак, и собираются продолжить эту деятельность. Четвероногих ждет стерилизация и поиск новых хозяев.