Подросток, получивший электротравму при попытке сделать селфи на цистерне электропоезда в Новоалтайске, идет на поправку, сообщают "Вести-Алтай".

Он проходит лечение в ожоговом отделении КГБУЗ "Городская больница №3". По словам заведующего отделения Виктора Сигитова, пациент поступил с легкими, но обширными ожогами.

"Глубина ран небольшая, там первая-вторая степень. Но площадь достаточно обширная – 40%. Недели полторы будет лечиться", — рассказал врач.

По его словам, мощный удар током несет угрозу не только для кожного покрова, но и нервной системы. Чтобы проверить скрытые влияния разряда на организм, пострадавшего осмотрят невролог и кардиолог.

Напомним, ЧП случилось 6 июля на станции Алтайская. По факту травмирования несовершеннолетнего следственные органы проводят доследственную проверку.