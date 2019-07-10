Что такое льготная транспортная карта и кто ею может пользоваться?

Льготные транспортные карты – это бесконтактные карты, с помощью которых можно оплачивать проезд по льготным тарифам на общественном транспорте с автоматизированной системой расчета.

Новый вид транспортной карты, который вводят в городе с 15 июля, предназначен для жителей Барнаула, имеющих социальные льготы на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. В отличие от бумажного проездного, транспортную карту пассажир оформляет один раз, а использовать ее можно многократно.

Право на приобретение муниципальных льготных проездных документов имеют*:

– федеральные льготники**: инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации – "чернобыльцы", "семипалатинцы" и другие;

– краевые льготники: ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий;

– лица, сопровождающие детей-инвалидов.