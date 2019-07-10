Среда, 10 Июль, 07:56

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,77
€ 71,46
Обь
261см -29

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Транспортная карта для льготников в Барнауле. Где ее взять и сколько она стоит

, ИА "Амител"
Рассказываем, где и как оформить льготную транспортную карту и как ею пользоваться

Уже через неделю, 15 июля, в Барнауле прекратят продажу бумажных проездных для льготников. Право льготы на проезд у горожан сохранится, но вместо обычных проездных теперь будут персональные льготные транспортные карты. Оформить их можно уже с 15 июля. А рассчитываться картой в общественном транспорте можно будет с 1 августа. Рассказываем, где и как получить такую карту и как ею пользоваться.

1
Что такое льготная транспортная карта и кто ею может пользоваться?

Льготные транспортные карты – это бесконтактные карты, с помощью которых можно оплачивать проезд по льготным тарифам на общественном транспорте с автоматизированной системой расчета. 

Новый вид транспортной карты, который вводят в городе с 15 июля, предназначен для жителей Барнаула, имеющих социальные льготы на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. В отличие от бумажного проездного, транспортную карту пассажир оформляет один раз, а использовать ее можно многократно.

Право на приобретение муниципальных льготных проездных документов имеют*:

– федеральные льготники**: инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации – "чернобыльцы", "семипалатинцы" и другие;

– краевые льготники: ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий;

– лица, сопровождающие детей-инвалидов.

2
Сколько стоит льготная транспортная карта?

Оформляется льготная транспортная карта бесплатно, если вы делаете это впервые. Главное, успеть это сделать вовремя. Период оформления карты – с 15 числа предшествующего месяца по 5 число текущего месяца (включительно). Например, если вы планируете пользоваться картой в августе, то оформить ее нужно в период с 15 июля по 5 августа, если собираетесь использовать ее в сентябре, то – с 15 августа по 5 сентября. И так далее.

Активация льготной транспортной карты происходит автоматически, когда ее баланс пополнен на сумму 330 рублей***.

3
Как и где получить льготную транспортную карту?

Для оформления и пополнения льготной транспортной карты нужно обратиться в отделения почтовой связи "Почты России", предъявить удостоверение личности и документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки.

Если картой будет пользоваться сопровождающий ребенка-инвалида, то ему следует предъявить свидетельство о рождении ребенка и документ о его инвалидности.

4
Как, где и на какую сумму пополнять транспортную льготную карту?

Каждый месяц (в период с 15 по 5 число) на карту необходимо вносить 330 рублей***. Чтобы пополнить транспортную карту, необходимо обратиться к сотрудникам отделений почтовой связи "Почта России".

Если в какой-то месяц вы не планируете пользоваться общественным транспортом, то карту на этот месяц пополнять не надо.
5
Как пользоваться льготной транспортной картой?

Льготная транспортная карта является безлимитной. Это означает, что нет никакого ограничения на количество поездок в течение календарного месяца. Карта многоразового использования, то есть нет необходимости каждый месяц приобретать новую: достаточно только пополнить баланс.

Оплачивать проезд такой картой очень легко: достаточно один раз коснуться ею терминала, который есть у кондуктора или водителя, и забрать распечатанный билет.

Если вдруг вы забыли пополнить баланс или карта неисправна, то оплатить проезд можно будет наличными в соответствии с установленными в Барнауле тарифами.

6
Можно ли заплатить с помощью льготной карты за другого человека?
Нет. Льготная транспортная карта является персональной и действительна только при предъявлении документа, номер которого указан в этой транспортной карте. Передавать ее для использования другому лицу нельзя. Также нельзя ею рассчитываться за другого пассажира.
7
А если потерял льготную транспортную карту или сменил фамилию?

Если вы потеряли карту, повредили или у вас изменились персональные данные, ее можно заменить. В этом случае нужно написать заявление о блокировке транспортной карты и ее замене. Затем с этим заявлением лично прийти в МУП "Центртранс" по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, дом 6.

Захватите с собой документ, удостоверяющий личность и неисправную льготную транспортную карту (если вы ее повредили или она по какой-то причине перестала работать).

За услугу повторного оформления и выдачи карты вам придется заплатить 100 рублей.

7
А если на старой карте остались деньги, их вернут?

Да. Если ваша транспортная карта на момент утраты или повреждения была пополнена на текущий месяц, то баланс будет восстановлен. Согласитесь, это гораздо удобнее проездного билета, который при утере не восстанавливается.

*В соответствии с постановлением правительства Алтайского края от 20.03.2017 №91 "О порядке предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан".

**за исключением граждан, учтенных в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи только в целях установления социальной доплаты к пенсии.
***Такая стоимость установлена постановлением правительства Алтайского края от 20.03.2017 №91 "О порядке предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан".

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
07:45
Долинский: трассу Барнаул – Бийск расширят до четырех полос 0
07:30
Барнаульцев предостерегают от мошенников при замене электросчетчиков 0
07:16
В Камне-на-Оби водолазы нашли тело мальчика, утонувшего в озере 0
07:02
В черте Барнаула появился новый коттеджный поселок 0
06:45
Транспортная карта для льготников в Барнауле. Где ее взять и сколько она стоит 0
06:32
Необычный забор из дверей появился в центре Барнаула 0
06:13
Кибератаки и рост тарифов: какие подводные камни таит цифровизация энергетики 0
06:01
Город, которого нет: каким будет Барнаул к 2036 году по новому Генплану 0
23:42
Стало известно, где создадут первую велодорожку в Барнауле 5
23:13
Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности 0
22:30
Церковь хочет раскопать и превратить в музей фундамент Петропавловского собора 3
21:57
Экс-начальнику отдела полиции Бердска дали условный срок за аферу 0
20:58
Роспотребнадзор выявил кишечную палочку на турбазе в Горном Алтае 0
20:13
Путин отказался от санкций против Грузии 2
19:54
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 1
19:28
Бийчане обсуждают загадочно умершую в городе змею 0
19:07
Жительница Алтая, сломавшая ногу приемному сыну, получила условное наказание 0
18:37
Володин: в отношениях России с Грузией необходима профилактика 0
17:55
Россияне назвали подбрасывание наркотиков обычной практикой полиции 1
17:26
Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах 3
16:38
Количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, подсчитали на Алтае 0
16:09
Анкету для выявления онкозаболеваний предложили заполнить жителям Алтая 2
15:53
Назван самый частый способ хищения средств со счетов россиян 4
15:32
АлтГУ начал набор студентов на уникальный образовательный профиль 3
15:31
Самых богатых чиновников России назвал Forbes: совокупный доход $1,1 млрд 6
15:08
Жителя Горного Алтая судят за удар подруге в нос 0
14:59
Путин подарил красноярскому школьнику щенка золотистого ретривера 7
14:31
Голикова: в 2019 году диспансеризацию должны пройти 62 млн россиян 10
14:18
Алтайского подростка после удара током на ж/д путях осмотрит невролог 14
14:02
Расти большая. Алтайским учителям повысят зарплаты 17
13:59
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России 0
13:41
Глава Забайкалья лишил чиновников служебного транспорта и сэкономил 800 тысяч 4
13:20
Зоозащитники намерены спасти стаю бродячих собак в Барнауле 27
12:46
Запрет рекламы лекарств рассмотрит Госдума: чтобы люди не лечились сами 8
12:30
МЧС объявило штормпрогноз из-за жары в Алтайском крае 0
12:15
Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Ананко сыграл с детьми в футбол в Барнауле 0
12:07
Гибель 13-летнего мальчика в озере на Алтае проверяет СК 0
11:56
Автобус сбил 15-летнего велосипедиста в Барнауле 11
11:39
Причины для отказа работнику в отпуске уточнили в Роструде 1
11:28
Мэр Рубцовска назначил нового заместителя 0
11:14
Депутат Госдумы увидела из космоса бомбардировку Донбасса 9
10:54
Соперниками "Динамо-Алтай" в первенстве ВХЛ станут восемь команд 0
10:31
Превратить обычный телевизор в медиацентр при минимальных затратах – реально ли 1
10:05
В Горно-Алтайске осудили мужчин, забетонировавших бийчанина в туалете 0
09:46
Бумажные проездные для льготников отменят в Барнауле 6
09:31
В Барнауле открытие новой клиники увеличило доступность медпомощи 2
09:16
Экс-чиновника мэрии Новосибирска осудили за попытку мошенничества 0
09:01
На долгую память: яркий магнит с фото станет лучшим подарком 0
08:46
Росавтодор возьмет на баланс трассу до Телецкого озера 5
08:34
На Алтае выявили самую высокую природную радиацию в России 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.