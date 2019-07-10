Уже через неделю, 15 июля, в Барнауле прекратят продажу бумажных проездных для льготников. Право льготы на проезд у горожан сохранится, но вместо обычных проездных теперь будут персональные льготные транспортные карты. Оформить их можно уже с 15 июля. А рассчитываться картой в общественном транспорте можно будет с 1 августа. Рассказываем, где и как получить такую карту и как ею пользоваться.
Льготные транспортные карты – это бесконтактные карты, с помощью которых можно оплачивать проезд по льготным тарифам на общественном транспорте с автоматизированной системой расчета.
Новый вид транспортной карты, который вводят в городе с 15 июля, предназначен для жителей Барнаула, имеющих социальные льготы на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. В отличие от бумажного проездного, транспортную карту пассажир оформляет один раз, а использовать ее можно многократно.
Право на приобретение муниципальных льготных проездных документов имеют*:
– федеральные льготники**: инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации – "чернобыльцы", "семипалатинцы" и другие;
– краевые льготники: ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий;
– лица, сопровождающие детей-инвалидов.
Оформляется льготная транспортная карта бесплатно, если вы делаете это впервые. Главное, успеть это сделать вовремя. Период оформления карты – с 15 числа предшествующего месяца по 5 число текущего месяца (включительно). Например, если вы планируете пользоваться картой в августе, то оформить ее нужно в период с 15 июля по 5 августа, если собираетесь использовать ее в сентябре, то – с 15 августа по 5 сентября. И так далее.
Активация льготной транспортной карты происходит автоматически, когда ее баланс пополнен на сумму 330 рублей***.
Для оформления и пополнения льготной транспортной карты нужно обратиться в отделения почтовой связи "Почты России", предъявить удостоверение личности и документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки.
Если картой будет пользоваться сопровождающий ребенка-инвалида, то ему следует предъявить свидетельство о рождении ребенка и документ о его инвалидности.
Каждый месяц (в период с 15 по 5 число) на карту необходимо вносить 330 рублей***. Чтобы пополнить транспортную карту, необходимо обратиться к сотрудникам отделений почтовой связи "Почта России".Если в какой-то месяц вы не планируете пользоваться общественным транспортом, то карту на этот месяц пополнять не надо.
Льготная транспортная карта является безлимитной. Это означает, что нет никакого ограничения на количество поездок в течение календарного месяца. Карта многоразового использования, то есть нет необходимости каждый месяц приобретать новую: достаточно только пополнить баланс.
Оплачивать проезд такой картой очень легко: достаточно один раз коснуться ею терминала, который есть у кондуктора или водителя, и забрать распечатанный билет.
Если вдруг вы забыли пополнить баланс или карта неисправна, то оплатить проезд можно будет наличными в соответствии с установленными в Барнауле тарифами.
Если вы потеряли карту, повредили или у вас изменились персональные данные, ее можно заменить. В этом случае нужно написать заявление о блокировке транспортной карты и ее замене. Затем с этим заявлением лично прийти в МУП "Центртранс" по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, дом 6.
Захватите с собой документ, удостоверяющий личность и неисправную льготную транспортную карту (если вы ее повредили или она по какой-то причине перестала работать).
За услугу повторного оформления и выдачи карты вам придется заплатить 100 рублей.
Да. Если ваша транспортная карта на момент утраты или повреждения была пополнена на текущий месяц, то баланс будет восстановлен. Согласитесь, это гораздо удобнее проездного билета, который при утере не восстанавливается.
*В соответствии с постановлением правительства Алтайского края от 20.03.2017 №91 "О порядке предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан".
**за исключением граждан, учтенных в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи только в целях установления социальной доплаты к пенсии.
***Такая стоимость установлена постановлением правительства Алтайского края от 20.03.2017 №91 "О порядке предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан".
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