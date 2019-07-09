Максимальный результат в 100 баллов получили 48 выпускников Алтайского края, причем школьница из Волчихинского района получила 100 баллов сразу по двум предметам, рассказала замминистра образования региона Лариса Терновая.

По предварительным данным, по сравнению с 2018 годом результаты ЕГЭ в этом году улучшились по математике профильного уровня, географии, истории, химии, английскому языку, немецкому языку, испанскому языку, информатике и ИКТ.

На уровне прошлого года результаты по географии, физике, биологии. Незначительно снизились — по русскому языку, математике базового уровня, обществознанию и литературе.

Не справились с ЕГЭ 1,7% от сдававших. Как отметила Терновая, этот показатель на уровне прошлого года.

Всего один выпускник сдавал китайский язык, добавила замминистра образования.

Как сообщалось ранее, ЕГЭ по русскому языку сдали на максимальное количество баллов 25 человек. Шесть выпускников справились с информатикой на 100 баллов. В региональном Минобре порталу Amic.ru сообщили, что на 100 баллов географию, историю, обществознание и физику сдали по одному школьникк, литературу и профильную математику — по двое, химию — девять школьников.

Ученица школы в Волчихе сдала "на все сто" сразу два предмета — литературу и русский язык.