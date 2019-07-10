"Ростелеком" и дочерняя компания "Ростелеком-Солар" приглашают студентов на всероссийские онлайн-соревнования по информационной безопасности "Кибервызов: Новый уровень". Сильнейшие примут участие в образовательной программе по информационной безопасности и пройдут стажировку в крупнейшем российском центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC*. Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться до 19 июля 2019 года на сайте cyberchallenge.rt.ru.

Запланированы два этапа состязаний. Первый – онлайн-соревнование по информационной безопасности – продлится сутки. Ключевая тема: "Защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП)". Студенты будут решать задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности. Оценит работы автоматизированная система динамического скоринга: чем больше людей решат задачу, тем меньше будет ее "стоимость". Рейтинг участников будет обновляться в реальном времени на сайте соревнования.

На втором этапе 60 студентов, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами "Ростелеком-Солар". По результатам отбора 40 финалистов отправятся в сентябре в образовательный центр "Сириус" в Сочи на обучение по кибербезопасности.

Образовательная программа включает теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники "Ростелеком-Солар", которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

Онлайн-этап соревнований пройдет 20-21 июля текущего года, скайп-интервью с финалистами – 22-24 июля. Результаты будут опубликованы 26 июля на сайте соревнования. Онлайн-версия образовательной программы появится в открытом доступе осенью. Пройти обучение в области подготовки специалистов по кибербезопасности смогут все желающие.

*Солар ДжейЭсОуСи – прим. ред.