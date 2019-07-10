Недавно Грише исполнилось 14 лет. Мальчик так ждал своего дня рождения. Не праздника, а возможности получить паспорт. Ведь тогда он мог бы подработать и помочь своей маме. Семье приходится очень непросто, не так давно они жили впроголодь. Поэтому Гриша и хочет получать деньги. Вот только он не понимает, что на работу его не возьмут из-за диагноза "шизофрения". И придется им – маме, Грише, Никите – выживать втроем на одну пенсию по инвалидности и копеечные алименты.

Диагноз Грише поставили не сразу. Специалисты говорят, что распознать шизофрению в детском возрасте очень сложно.

Все началось во время родов. Произошло перинатальное поражение центральной нервной системы на фоне двусторонней внутриутробной пневмонии. Околоплодные воды были зеленого цвета. Во время схваток у малыша открылись легкие, и он наглотался этой "старой" жидкости. В больнице маленькому Грише два раза делали пункцию спинного мозга. Домой отпустили только спустя два месяца.

Долгое время Гриша состоял на учете у невролога. Ему ставили диагноз "синдром дефицита внимания и гиперактивности на фоне недоразвития речи". Неадекватное поведение мальчика, которое было симптомом болезни, списывали на гиперактивность. Лишь после серьезной стычки с одноклассниками Гришу отправили на полное обследование. И тогда установили, что у него шизофрения детского типа.

Еще до установления диагноза, когда поведение Гриши стало неадекватным, Юля не могла оставить его одного и пойти работать. А для получения инвалидности и, соответственно, пенсии, нужно было год подтверждать диагноз. В то время без источника дохода семья жила впроголодь.

В 2016 году болезнь Гриши осложнилась тяжелыми травмами, полученными в результате несчастного случая. Мальчик попал в больницу с компрессионными переломами восьми позвонков и обоих голеностопов. Все время, пока Гриша восстанавливался, Юля не отходила от сына.

Все это не прошло бесследно – у Гриши посттравматическая деформация стопы. Деформируется она тогда, когда мальчик ходит. Год назад прошла одна операция, следующую нужно делать в 16 лет, когда уже полностью сформируется скелет.

В одно время на Юлю и ее семью свалилось много испытаний. Самые тяжелые времена, когда приходилось голодать, прошли. Но за период, пока Юля ухаживала за сыном, накопился долг за коммунальные услуги. Беда в том, что долг появился не за неуплату. Она стала жертвой мошенников, которые установили ей другой счетчик – без пломбы. В результате у Юли образовался долг за свет на большую сумму.

Из-за этого женщина не может получить материальную помощь как малоимущая, потому что управляющая компания не дает справку о составе семьи. Из-за долга Юля не может получить положенные ей субсидии на оплату коммуналки. Замкнутый круг.

Сейчас Юля исправно платит за все, но закрыть долг даже по частям ей не под силу. Потому что денег едва хватает на жизнь.

Гриша очень хочет помочь своей маме – он видит, как бедно они живут. И поэтому с таким волнением ждал получения паспорта, чтобы подрабатывать. Но как Юле объяснить сыну, что с шизофренией на работу его не возьмут. Он не поймет, а если и так, то для его ранимой в силу заболевания натуры это может стать большим ударом.

Благотворительный фонд "Облака" обращается ко всем неравнодушным помочь этой семье.

Сумма сбора составляет 38 000 рублей.

Реквизиты для перевода с сообщением "Грише и Юле!":

– пожертвование на сайте: www.fondoblaka.com – кнопка ПОМОЧЬ;

– 5469 0200 1268 3240, карта Сбербанка, зарегистрирована на Джамилю А. Семененко (директор фонда);

– по номеру телефона, привязанного к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

– СМС на короткий номер 3434 с текстом "Облака 100" (сумма после пробела – размер пожертвования, который вы определяете самостоятельно; деньги списываются с телефона);

– по договору пожертвования на расчетный счет фонда через юриста фонда Елизавету Хазову: 8 (3852) 590-180;

– оставить запрос на договор пожертвования по WhatsApp: +79609612442

История и фото размещены с согласия семьи для оказания помощи. С семьей заключен договор на оказание помощи и подписано согласие на публичный сбор средств.