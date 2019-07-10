Меньше недели остается до окончания общественного обсуждения нового Генплана Барнаула до 2036 года. Чиновники не стали педалировать тему и инициировать массовые переговоры с экспертами и населением, а лишь ограничились организацией нескольких площадок, где каждый житель может прийти и ознакомиться с документом (желающих, конечно, не много). Пожалуй, единственный раз власти, эксперты и общественники собрались вместе. Так будет ли в Барнауле построен новый мусорный полигон? В каких районах еще могут появиться новостройки, а где теперь строить запрещено? Что произойдет с парками и появятся ли новые?

Очередная попытка

Предыдущий Генплан Барнаула – перспективный план развития города – был принят в 2010 году и просуществовал бы до 2024 года, да устарел. На смену ему уже второй год готовят новый документ. Теперь уже до 2036 года. В 2018 году слушания по нему были сорваны из-за планов по строительству полигона в городе, документ направили на доработку. До 15 июля 2019 года любой гражданин может его изучить и предложить свою идею по развитию города. Успевайте, если вам не все равно, каким будет Барнаул.

Как это сделать, читайте в материале "Где и когда можно ознакомиться с Генпланом Барнаула до 2036 года".

Несколько дней назад партия "Справедливая Россия" собрала представителей администрации города, депутатов, экологов, урбанистов, архитекторов и других экспертов за круглым столом. Рекомендуем почитать, о чем они говорили, потому что без помощи экспертов в ворохе картинок-планов и документов самостоятельно этого не понять.

Семь направлений развития

В Генплане Барнаул разбит на семь зон (планировочных районов) – пять жилых и общественно-деловых, две промышленных. По каждой свои направления развития:

Центральный район

Это четыре главных городских проспекта – Ленинский, Социалистический, Комсомольский и Красноармейский, позже в него войдут улицы Молодежная и Челюскинцев.

Здесь должно стать меньше промышленных и коммунально-складских предприятий, освободившуюся территорию можно будет использовать под строительство коммерческих и социальных зданий.

Сердце района, как и сегодня, – историческая часть, которую власти намерены сохранить. Только теперь здесь запретят строить здания выше четырех этажей.

Правобережный район

Правый берег Оби. Территорию постоянно затапливают паводковые воды, строить здесь нельзя, зато берег реки можно использовать для рекреации. Здесь уже есть два пляжа: городской и "Водный мир". Использовать под спецзастройку для зон отдыха можно будет и район гребного канала. Но часть территории, дальше от воды, оставят как резерв для строительства в рамках барнаульской агломерации, "перехода" из Новоалтайска и пригорода в Барнаул.

Западный район

Сюда входит западная часть города за железнодорожной магистралью, ограниченная проспектами Ленина и Космонавтов, Павловским трактом до улицы Малахова, а еще Поток, улицы Юрина, Исакова, Антона Петрова.

Генплан предполагает продлить улицу Северо-Западную до Павловского тракта для улучшения транспортной связи и построить тоннель под ж/д путями.

В зоне между ж/д магистралью и проспектом Коммунаров можно будет построить многофункциональный центр с зеленой зоной вдоль реки Пивоварки.

В планах снос аварийного жилья, жилищная застройка. Многоэтажную жилищную застройку обещают и Потоку.

Северо-Западный район

В предыдущем плане здесь была прописана жилая застройка. Но участок попадает в защитную зону вокруг аэропорта – зона, где нельзя строить жилье. Теперь часть земельных участков хотят вывести за границы Барнаула и оставить в границе городского округа и перевести земли в статус сельхозназначения.

Вдоль Павловского тракта сохранят зону застройки многоэтажками.

Нагорный район

Это гора и все что под ней (правый берег Барнаулки). Здесь остается возможность строить жилые дома, в том числе и индивидуальные, а также общественно-деловые здания. Вдоль берега Оби – санаторно-курортная зона с базами отдыха, лыжными базами, лесопарковыми зонами.

Северный промышленный район

Это один из двух промышленных районов города, включающий улицы Кулагина, Калинина и все что дальше к берегу Оби.

Там должны располагаться небольшие промышленные предприятия, общественно-деловые зоны.

А вот поселок Ильича планируют признать непригодным для жилья из-за близости промышленных предприятий и затопляемости. В перспективе – строительство коммерческих и коммунальных объектов.

Власихинский промышленный район

Включает часть Павловского тракта и все что после него в сторону окраины города. Власти рассчитывают на застройку пустующих территорий и "переезд" сюда части предприятий из центра.

Выдыхаем, полигона ТБО в городе не будет

Собственно, из-за полигона и были сорваны общественные обсуждения в 2018 году. В прошлой редакции плана под объект хотели предложить место старой воинской части близ поселка Бельмесево (по Змеиногорскому тракту за Южным). В новом Генплане полигона не будет. Теперь его хотят построить в Первомайском районе. Зато примерно в этом же месте построят пятую в городе площадку для плавки снега. И в этом есть определенная экологическая опасность из-за реагентов, которыми посыпают снег.

Гора, лес, рубки

Камень преткновения в новом Генплане – площадка под медкластер в районе Горы. Сейчас под строительство медицинских учреждений отведено 600 гектаров, но новый Генплан сокращает эту территорию до 102 гектаров, причем 40 гектаров из них уже застроено. Это перинатальный центр "Дар", краевая клиническая больница, реабилитационный центр "Территория здоровья". Остается 60 га, которые потенциально можно использовать под строительство только лишь медцентров. Именно здесь будет построена вертолетная площадка для санавиации на 12 гектарах.

По большим центрам планов пока нет, говорит заместитель начальника комитета по строительству и архитектуре администрации города Владимир Бутаков. Но если будут, то придется вырубать лес. Это еще один повод для критики общественности. Но в администрации города и края непреклонны: жизнь человека важнее, чем срубленное дерево. Ведь чем меньше времени на транспортировку пациента, привезенного в Барнаул на вертолете санавиации, тем вероятнее его спасти.

Барнаул не промышленный

Сразу несколько экспертов заявили, что в Барнауле нет участков под строительство промышленных объектов. Строить есть кому, но вот где?

"Крупное промышленное предприятие строить негде, нужны участки по 15 га, а таких в городе нет", – рассказал риелтор Алексей Шипунов.

Гендиректор ООО "Архи Групп" Андрей Суртаев добавил, что некогда крупные промышленные участки раздроблены на множество мелких, у каждого свой собственник. Часть промышленных участков на севере города вообще выведены из промышленной зоны и переведены под торговые центры. Это плохо, ведь именно на Калинина и Космонавтов есть вся необходимая инфраструктура под такие предприятия, подчеркивает барнаульский архитектор Станислав Зенков.

Начальник отдела перспективного развития, городского дизайна и рекламы Екатерина Ломакина и остальные представители администрации не согласны с таким пессимизмом.

"В городе много свободных территорий под промышленность. На улицах Звездная, Дальняя, Калина, Энергетиков они есть", – сказала она.

Барнаул не жилой?

Главный архитектор края Виктор Четошников обозначил еще одну проблему – нет достаточного места даже под жилую застройку.

"Не сходится соотношение объемов строительства и имеющихся площадок <...>. Городу для ввода жилья требуется дополнительно 950 га", – сказал он.

Не прописаны и будущие площадки под школы и детсады. Четошников приводит в пример зону активной застройки за "Сити-центром" на Красноармейском. В проектах планировок нет участков под соцобъекты. Строить их все равно придется, но если сейчас не прописать в Генплане, то участки нужно будет выкупать на общих основаниях.

То же касается и старых районов города. Повторимся, на месте старого фонда власти планируют активное строительство нового жилья. С одной стороны, это перспективные площадки. Но с другой стороны, там должны быть соцобъекты и перспектива для расширения транспортного потока.

А парки? Парки новые будут?

Судя по всему, нет. В Генплане не предусмотрено появление новых парков, даже наоборот, сократится часть действующих. Так, на территории парка "Солнечный ветер" (район Потока) появится православная церковь, а аллею на Власихинской отдали под жилую застройку, там будет новый квартал 2012.

Особенно в парках, или хотя бы скверах, нуждаются жители новых микрорайонов в Индустриальном районе (Балтийская, Ускова). Чиновница Екатерина Ломакина сообщила, что в той части города есть такие зоны: в квартале 2035, на Шумакова, за ТРЦ "Европа". Но, конечно, этого мало.

Кстати, в администрации Барнаула заявляют, что город и так достаточно озеленен: на одного человека приходится 29 квадратных метров зеленых территорий, тогда как закон требует хотя бы 10. Но архитектор Виктор Четошников уверяет в обратном: в территорию озеленения включены бор рядом с городом и пойма правого берега Оби. На бумаге – да, это лес, но на деле в самом городе зеленых территорий значительно меньше.

"Нам в городе нужен зеленый каркас, а получаются только островки между заасфальтированными территориями", – сказал Четошников.

С ним солидарен эколог, эксперт ОНФ Алексей Грибков, он неоднократно пытался узнать у представителей мэрии, где же будут новые зеленые зоны.

Что не так с Генпланом?

Барнаульский архитектор Станислав Зенков подметил, что в предоставленных материалах крайне сложно разобраться. Чтобы осознать все недостатки и преимущества, нужно смотреть и транспортную инфраструктуру, и инженерную.

А вот архитектор Александр Деринг встал на защиту документа.

"Все эти вопросы – где нужно развивать промышленность, как правильно организовать транспортные потоки, каким должен быть рекреационный фонд – должны быть прописаны не в Генплане, а стратегическом мастер-плане. На его основании и должен готовиться Генплан", – сказал он.

Раз уж заговорили о критике, то отметим и политический подтекст. Вот представители "Единой России" сдержанны в высказываниях или поддерживают Генплан. "Справедливая Россия" и ЛДПР высказывают много критики, но готовы к конструктивному обсуждению. А вот КПРФ призывает отменить публичное обсуждение Генплана. Коммунисты недовольны процедурой, которая "проводится с грубейшими нарушениями": власти не дали достаточных сведений и документов, из-за чего люди просто не смогут разобраться во всем. Несмотря на явный популизм, с этим сложно не согласиться.

Вообще использование Генплана в политических целях стало повсеместным. Но какая разница, ведь депутаты и партии хоть как-то привлекают внимание к документу, который большинству барнаульцев совершенно не интересен. А зря.