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Несколько малых партий идут на выборы в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
В Избиркоме Алтайского края рассказали, кто претендует на депутатские мандаты
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

"Партия малого бизнеса" и "Партия Роста" намерены участвовать в довыборах в Алтайском крае 8 сентября 2019 года. Об этом сообщила глава Избирательной комиссии региона Ирина Акимова на пресс-конференции 9 июля.

Так, на дополнительные выборы в парламент Алтайского края по одномандатному округу № 2 заявились пять партий. Кроме стандартных "Единой России" (кандидат Владимир Репкин), "Справедливой России" (Наталья Лебедева), ЛДПР (Максим Шапошников), КПРФ (Флюр Хакимов) своего кандидата выдвинула "Партия малого бизнеса". Им стал Сергей Калиниченко. А вот самовыдвиженцев пока нет.

Регистрацию прошла только справедливоросс Наталья Лебедева. Времени на сбор всех документов у остальных – до 27 июля.

Кстати, Калиниченко придется еще собрать 1707 подписей для регистрации. Остальные партии – парламентские льготники, они могут выдвигать кандидатов без сбора подписей.

В Барнауле пройдут только дополнительные выборы по одномандатному округу № 2 (часть Железнодорожного района). В городской Избирком ни один кандидат еще не представил документы. Но на подходе минимум пять человек от партий, которые уже провели конференцию по выдвижению (обязательная процедура). Это Евгений Горлов от "Партии малого бизнеса", Андрей Крылов от "Партии Роста" (тот самый Крылов – кандидат в губернаторы Алтайского края на выборах 9 сентября 2018 года), Петр Кайдаш от ЛДПР, Иван Нифонтов от "Единой России" и Антон Арцибашев от КПРФ. Прием документов будет завершен 29 июля.

И, наконец, довыборы в Бийске, где также будут выбирать двух новых депутатов по округам № 2 и № 6. В краевом Избиркоме Amic.ru уточнили, что документы принесли только две партии: "Коммунисты России" (Евгения Скударнова по округу №6) и ЛДПР (Алексей Подзоров по округу № 2 и Владимир Тырышкин по округу № 6). Уже провели конференции по выдвижению, но в избирком пока не обращались партии "Единой России", "Партия малого бизнеса". Скоро конференция состоится у КПРФ.

Всего в Алтайском крае 8 сентября 2019 году изберут 246 муниципальных депутата и 52 главы.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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