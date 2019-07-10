Новосибирский "Горэлектротранспорт" погасил долги перед работниками

МУП Новосибирска "Горэлектротранспорт" погасил долги перед работниками, которые накопились из-за недостаточных страховых отчислений, сообщает региональная прокуратура.

Ведомство уличило предприятие в том, что оно недоплатило по обязательному пенсионному, социальному и медицинскому страхованию свыше 50 млн рублей.

С целью защиты прав более 2400 сотрудников прокурор Новосибирска внес руководителю организации представление об устранении нарушений закона.

Оно было рассмотрено и удовлетворено в полном объеме. Главному бухгалтеру МУП объявлено замечание.