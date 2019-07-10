Новосибирский "Горэлектротранспорт" погасил долги перед работниками

МУП Новосибирска "Горэлектротранспорт" погасил долги перед работниками, которые накопились из-за недостаточных страховых отчислений, сообщает региональная прокуратура.
Ведомство уличило предприятие в том, что оно недоплатило по обязательному пенсионному, социальному и медицинскому страхованию свыше 50 млн рублей.
С целью защиты прав более 2400 сотрудников прокурор Новосибирска внес руководителю организации представление об устранении нарушений закона.
Оно было рассмотрено и удовлетворено в полном объеме. Главному бухгалтеру МУП объявлено замечание.
Комментарии
50млн недоплатили, бухгалтеру замечание )))
И хто тут сабянина сейчас транваи ругал?
Ну и ... Страховые отчисления - это не зп, при чем тут долги перед работниками. Что такое "недостаточный размер страховых взносов", кто-нибудь переведет? Это что, они вместо 22% в ПФР 10% начисляли? Так не бывает. А если они взносы в фонды не платили, то так и напишите.
10.07.2019 09:21
- гость -
А вы всерьез думаете, что бухгалтер сам по себе, без распоряжения руководителя, может что-то там куда-то заплатить? Или, если на счете нет денег, из своего кармана надо было бухгалтеру перечислить? Для справки - по закону, даже за ведение бух. учета на предприятии отвечает... та-дам... руководитель.