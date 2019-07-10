Среда, 10 Июль, 14:03

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,77
€ 71,46
Обь
248см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Чуйский тракт расширят до четырех полос: где именно и когда?

, ИА "Амител"
Федеральные дорожники раскрыли планы по реконструкции
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

В Алтайском крае введут в эксплуатацию 8,9 км четырехполосной трассы в ноябре 2019 года. Какие еще участки Чуйского тракта планируют расширить в 2020 году, рассказала Amic.ru пресс-секретарь ФКУ Упрдор "Алтай" Марина Яскова.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции участка автодороги Р-256 со 150-го до 158-го километра (в районе села Тальменка, Тальменский район). Здесь будет новый мостовой переход через реку Чумыш длиной 305,49 погонного метра и дорога на четыре полосы I и II технической категории.

Для заезда в районный центр Тальменка, а также в населенные пункты Кашкарагаиха и Луговое построят две двухуровневые транспортные развязки с путепроводами.

Следующие этапы расширения до четырех полос запланированы на 2020 год.

В их числе дорога на Чуйском тракте со 173-го по 183-й километр (от ЗАТО Сибирский в направлении Тальменского района), а также строительство транспортной развязки в двух уровнях с путепроводом и подземного пешеходного перехода в районе села Озерки. Сейчас идет процедура определения подрядчика.

Затем должны провести капремонт на участке с 212-го по 216-й километр и реконструкцию участка с 216-го по 223-й километр – за развязкой на бийскую трассу в направлении Полковниково. Идет разработка проектной документации. Завершение проектирования запланировано на ноябрь 2019 года.

Следующее расширение Чуйского тракта на территории Алтайского края запланировано на четырехкилометровом участке перед Бийском. Необходимость увеличивать его пропускную способность связана с большим количеством дачников, которые добираются до садоводств именно через этот участок федеральной трассы.

Напомним, ранее руководитель Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский заявил, что запланирована реконструкция Чуйского тракта от границы Алтайского края с Новосибирской областью до Горно-Алтайска.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.07.2019 11:29
- гость -

ценой тысяч жизней...

0  0
10.07.2019 11:49
Володя

Новосибирцы отстают

0  0
10.07.2019 13:07
Евгений

Когда сделают участок дороги РОмановский район и от Родинского района до Кулундинского? Там не дорога а просто какое то решето

0  0
10.07.2019 13:20
- гость -

9 км!!!! Это прорыв!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:02
Две школы-гиганта хотят построить в Барнауле и Бийске 0
13:45
Неизвестный взорвал банк ВТБ в Бийске. Фото и видео 0
13:35
Заключать под стражу беременных предложила запретить ФСИН 3
13:10
Здание на месте "Барнаульского разлома" почти достроили 1
12:45
"Юбилейный" абитуриент АГМУ подал документы на специальность "Фармация" 5
12:43
Передачу коллекторам долгов россиян по ЖКХ могут запретить 0
12:36
В Горном Алтае в реке Катунь нашли тело подростка 0
12:13
Кудрин рассказал, почему россияне не спешат заниматься бизнесом 6
11:57
Как живет на Алтае семья, переехавшая из Германии "за свободой" 8
11:37
Алтайские депутаты отправили 145 тысяч рублей пострадавшим в паводке иркутянам 0
11:23
Чуйский тракт расширят до четырех полос: где именно и когда? 4
11:07
Офисом единым: как обстановка на рабочем месте влияет на производительность 1
10:43
Голосование за лучший символ города стартовало в Барнауле 24
10:32
"Кибервызов": "Ростелеком" предлагает студентам подняться на новый уровень 1
09:05
Госдума предлагает садить в тюрьму за непропуск машины скорой помощи 11
08:43
Несколько малых партий идут на выборы в Алтайском крае 0
08:30
Новосибирский "Горэлектротранспорт" погасил долги перед работниками 4
08:15
Деньги за час: как работает сервис займов под залог 0
08:00
Желание мальчика из Барнаула стать опорой для своей семьи перечеркнуто болезнью 38
07:45
Трассу Барнаул – Бийск расширят до четырех полос 13
07:30
Барнаульцев предостерегают от мошенников при замене электросчетчиков 1
07:16
В Камне-на-Оби водолазы нашли тело мальчика, утонувшего в озере 3
07:02
В черте Барнаула появился новый коттеджный поселок 0
06:45
Транспортная карта для льготников в Барнауле. Где ее взять и сколько она стоит 4
06:32
Необычный забор из дверей появился в центре Барнаула 8
06:13
Кибератаки и рост тарифов: какие подводные камни таит цифровизация энергетики 0
06:01
Город, которого нет: каким будет Барнаул к 2036 году по новому Генплану 13
23:42
Стало известно, где появится первая велодорожка в Барнауле 24
23:13
Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности 1
22:30
Церковь хочет раскопать и превратить в музей фундамент Петропавловского собора 13
21:57
Экс-начальнику отдела полиции Бердска дали условный срок за аферу 0
20:58
Роспотребнадзор выявил кишечную палочку на турбазе в Горном Алтае 4
20:13
Путин отказался от санкций против Грузии 11
19:54
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 1
19:28
Бийчане обсуждают загадочно умершую в городе змею 0
19:07
Жительница Алтая, сломавшая ногу приемному сыну, получила условное наказание 0
18:37
Володин: в отношениях России с Грузией необходима профилактика 1
17:55
Россияне назвали подбрасывание наркотиков обычной практикой полиции 3
17:26
Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах 3
16:38
Количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, подсчитали на Алтае 0
16:09
Анкету для выявления онкозаболеваний предложили заполнить жителям Алтая 5
15:53
Назван самый частый способ хищения средств со счетов россиян 4
15:32
АлтГУ начал набор студентов на уникальный образовательный профиль 4
15:31
Самых богатых чиновников России назвал Forbes: совокупный доход $1,1 млрд 7
15:08
Жителя Горного Алтая судят за удар подруге в нос 1
14:59
Путин подарил красноярскому школьнику щенка золотистого ретривера 7
14:31
Голикова: в 2019 году диспансеризацию должны пройти 62 млн россиян 10
14:18
Алтайского подростка после удара током на ж/д путях осмотрит невролог 15
14:02
Расти большая. Алтайским учителям повысят зарплаты 17
13:59
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.