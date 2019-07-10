В Алтайском крае введут в эксплуатацию 8,9 км четырехполосной трассы в ноябре 2019 года. Какие еще участки Чуйского тракта планируют расширить в 2020 году, рассказала Amic.ru пресс-секретарь ФКУ Упрдор "Алтай" Марина Яскова.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции участка автодороги Р-256 со 150-го до 158-го километра (в районе села Тальменка, Тальменский район). Здесь будет новый мостовой переход через реку Чумыш длиной 305,49 погонного метра и дорога на четыре полосы I и II технической категории.

Для заезда в районный центр Тальменка, а также в населенные пункты Кашкарагаиха и Луговое построят две двухуровневые транспортные развязки с путепроводами.

Следующие этапы расширения до четырех полос запланированы на 2020 год.

В их числе дорога на Чуйском тракте со 173-го по 183-й километр (от ЗАТО Сибирский в направлении Тальменского района), а также строительство транспортной развязки в двух уровнях с путепроводом и подземного пешеходного перехода в районе села Озерки. Сейчас идет процедура определения подрядчика.

Затем должны провести капремонт на участке с 212-го по 216-й километр и реконструкцию участка с 216-го по 223-й километр – за развязкой на бийскую трассу в направлении Полковниково. Идет разработка проектной документации. Завершение проектирования запланировано на ноябрь 2019 года.

Следующее расширение Чуйского тракта на территории Алтайского края запланировано на четырехкилометровом участке перед Бийском. Необходимость увеличивать его пропускную способность связана с большим количеством дачников, которые добираются до садоводств именно через этот участок федеральной трассы.

Напомним, ранее руководитель Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский заявил, что запланирована реконструкция Чуйского тракта от границы Алтайского края с Новосибирской областью до Горно-Алтайска.